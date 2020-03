Le ministre de l’Industrie libanais, Imad Houballah, a salué les « initiatives spontannées et volontaires contribuant à la recherche de solutions et à la mobilisation des capacités humaines en vue de combler les carences dont pourraient être témoins les dispositifs médicaux en cas de propagation du virus Corona ».

M.Houbballah a affirmé lors d’une réunion tenue ce Jeudi avec des volontaires en Génie travaillant à la fabrication locale d’un appareil respiratoire, et des médecins spécialisés en thérapie pulmonaire, en soins intensifs et en Urgence que » la solidarité nationale se traduit dans de telles initiatives qui ne cherchent la fortune. Il est demandé d’encourager de telles initiatives pour qu’elles soient multiples et s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie de sauvetage du pays face au coronavirus durant cette période critique économique et médicale ».

M.Imad Houballah a félicité « les jeunes ingénieurs de l’Université libanaise pour leurs capacités ambitieuses, responsables et discrètes et qui s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale et du service public », notant que « les médecins spécialistes bénévoles qui offrent leurs expériences et les partagent avec les auteurs de telles initiatives afin d’unir leurs expériences avec les besoins ».

Il a insisté sur « la coordination avec le ministère de l’Intérieur et des Municipalités concernant l’autorisation du travail des usines de médicaments et des usines alimentaires, ainsi que des usines qui fournissent des services ou fournissent des biens liés aux industries pharmaceutique et alimentaire ».

Le ministre a écouté l’avis de l’équipe médicale concernant le projet de fabrication d’un système respiratoire présenté par les jeunes ingénieurs libanais.

Ils ont examiné les détails de l’appareil et le mécanisme de son fonctionnement sachant que les médecins ont exigé certaines améliorations et plus de méthodes de protection cliniquement nécessaires pour que l’appareil puisse remplir l’objectif requis et aider les patients à surmonter les lésions pulmonaires sans causer de répercussions et des dommages au patient à un certain stade de rétablissement.

A l’issue de la réunion, les participant ont espéré des résultats prometteurs si les amélirations sont appliquées.

Source: Al-Manar