Le Hezbollah n’était pas du tout au courant que le لإribunal militaire libanais allait prononcer sa sentence pour acquitter le collaborateur avec Israël Amer Fakhoury, a assuré son secrétaire général sayed Hassan Nasrallah, qui a aussi nié qu’il ait eu une transaction avec les Américains en vue de sa libération.

Le lundi 16 mars dernier, cette cour a ordonné l’arrêt des poursuites judiciaires contre Fakhoury, pour prescription. Il est accusé de meurtres, de torture et de séquestration dans le camp de la mort à Khiam au sud du Liban durant l’occupation israélienne.

Le jeudi 19 mars, c’est un hélicoptère américain qui l’a évacué depuis l’ambassade américaine au Liban vers une destination inconnue. Par la suite, le président américain a remercié Donald Trump le gouvernement libanais.

« La décision de libération de Fakhoury n’a pas non plus été prise au sein du cabinet ministériel », a ajouté sayed Nasrallah selon lequel le Hezbollah a été maintes fois consulté sur cette affaire, depuis l’arrestation de Fakhoury lors de son arrivée à l’aéroport de Beyrouth, en provenance des Etats-Unis où il vit depuis qu’il a quitté Israël. Les Etats-Unis ayant exercé des pressions énormes et proféré des menaces contre l’ensemble de la classe politique et des juges libanais, et menacé le Liban de nouvelles sanctions.

« Personnellement, j’ai appris à travers les médias l’information de l’acquittement de Fakhoury et lorsque j’ai fait mes contacts, j’ai appris aussi qu’il y avait eu une audience de libération au cours de laquelle la décision a été prise », a-t-il ajouté.

Selon lui, cette mesure montre que ni l’Etat libanais, ni le gouvernement libanais, ni les tribunaux libanais, ni les institutions libanaises, ni les président libanais,…, ne sont contrôlés par le Hezbollah.

Le chef de la résistance libanaise a toutefois averti qu’il faut s’attendre à ce que cette décision ait des conséquences déplorables sur le Liban.

« Les Américains vont en tirer les conclusions qu’il leur suffit d’exercer des pressions et de menacer les Libanais de sanctions pour les faire plier et les faire exécuter leurs desideratas», a-t-il mis en garde. De quoi menacer réellement la souveraineté et l’indépendance du Liban, toujours selon lui.

La libération de Fakhoury avait soulevé un tollé chez la classe politique alliée du Hezbollah et certains médias, qui ont reproché au parti dela résistance d’avoir laissé faire. Selon lui, il faut orienter la colère contre les Américains qui n’en ont cure de vouloir rapatrier « un homme qui a du sang sur les mains, un meurtrier », pour la simple raison qu’il est américain.

« C’est l’un des pires moments de ma vie que d’avoir à défendre le Hezbollah dans l’affaire d’un collaborateur qui a tué et massacré les nôtres », a-t-il affirmé avec une certaine amertume, reprochant aux amis et aux alliés du Hezbollah d’avoir pris à leur compte les accusations et la rhétorique de ses adversaires et ennemis.

Sur l’affaire du nouveau coronavirus, sayed Nasrallah a violemment critiqué le comportement du président américain Donald Trump qui persiste dans ses sanctions contre l’Iran et le Yémen, et qui touchent leur approvisionnement en matériel médical pour le traitement de cette pandémie et ne cherche qu’à s’accaparer la formule du vaccin pour son pays, « pour des raisons apparements électorales ».

« jamais de ma vie je n’ai vu un homme aussi arrogant, aussi raciste, aussi sauvage et féroce que le président américain », a-t-il conclu.

Principale idées du discours

J’ai deux sujets à aborder, celui du collaborateur Amer Fakhoury et celui du coronavirus…

Sur le premier sujet, je tiens à répondre à tout ce qui a été dit ces derniers jours sur cette affaire. Il y a eu beaucoup de rumeurs et d’analyses. Je tiens à m’adresser à l’opinion publique… Mais aussi au public de la résistance, parce que c’est lui est constamment la cible de campagne de désinformation destinée à briser la confiance qui caractérise la relation qu’il entretient avec le Hezbollah et son commandement…

Dès les premiers moments de la promulgation de la décision d’acquittement de ce collaborateur criminel, il y a eu un campagne contre le duo Amal-Hezbollah et puis contre le Hezbollah en particulier…

Je voudrais d’abord relater les faits, puis aborder les réactions et les commentaires et enfin en tirer les conclusions…

Pas de transaction

Premièrement, dans les faits,…, sachez qu’il n’y a pas eu de transaction, nous ne sommes pas au courant qu’il y en ait une derrière cet acquittement…

Nous savons qu’il n’y a pas eu de transaction, non seulement nous n’en faisons pas partie, mais il n’y en a pas eu une…

Il faudrait savoir au préalable qui aurait du être derrière cette transaction, son signataire, son auteur.

Dès l’arrestation du collaborateur Fakhoury, lorsqu’il est venu au Liban, il y a eu des pressions américaines très fortes sur les responsables politiques de l’Etat, le président, les ministres, les leaders politiques… mais pas sur nous car n’entretenons aucun lien avec les US…Sur les juges, les institutions sécuritaires et militaires et quiconque aurait pu exercer une certaine influence pour sa libération sans condition préalable…

Il y a eu des menaces de les soumettre à des sanctions américaines, de suspendre l’aide de l’armée libanaise, d’imposer des sanctions économiques, d’entraver l’octroi d’aide au Liban…

Des responsables américains les appelaient depuis les Etats-Unis, d’autres étaient venus au Liban, et puis les deux ambassadrices, la précédente, et l’actuelle venaient à leur rencontre sans cesse…

Les US n’en avaient cure que cet homme ait du sang sur les mains, qu’il soit un meurtrier, un criminel, qui a séquestré et tué des Libanais, ils n’ont aucune approche humaine, ni juridique. Ils ne cessaient de répéter que c’est un citoyen us qu’il faut libérer coute que coute…

Des juges aussi ont fait l’objet de pression, certains ont refusé de l’acquitter et ont décrété une interdiction de voyage à son encontre, ou ont fait appel à la sentence d’acquittement…

Mais d’autres juges ont plié sous les pressions… c’est ce qui s’est passé…

Il faut toutefois percevoir un aspect positif : la Justice libanaise a résisté pendant 6 mois de suite, alors que des pays beaucoup plus fort que le Liban s’effondraient beaucoup plus vite…

Une position devant Dieu

Au bout de deux mois de pressions et de menaces, des responsables dans l’Etat libanais sont venus discuter avec nous, en toute sérénité, en nous faisant part que les Américains ont menacé de cesser l’aide, d’imposer de nouvelles sanctions, alors que le Liban traverse des moments difficiles…

Dans une affaire pareille, avant de nous soucier de ce que nous devons dire aux gens, nous nous soucions de ce que Dieu nous en demandera des comptes le jour du Jugement dernier. Sachant aussi que c’est affaire est la nôtre. Elle nous engage plus que quiconque, elle concerne nos fils et nos frères qui sont les victimes… Nous sommes concernés plus que quiconque par cette affaire…

Alors nous répondions constamment, que ce que veulent les us est mauvais et dangereux et augure beaucoup de mal pour les Libanais dans le futur. Les Américains vont découvrir qu’en faisant pression sur les dossiers importants, leurs desideratas seront exécutés : sur le tracé des frontières, sur les désignations dans les institutions étatiques où ils interfèrent depuis toujours, et sur d’autres choses…

C’est une tendance très dangereuse pour le Liban

Dans ce processus, je veux assurer ceux qui s’interrogent si nous avons fait l’objet de pression qu’il n’en a rien été, nous n’avons été embarrassés par aucune partie libanaise, tout en prenant en compte les pressions énormes exercés par les américains arrogants pour la décision d’acquittement de Fakhoury…

J’étais clair et net avec tous ceux qui questionnaient, que c’est une affaire humanitaire, morale, et de souveraineté et qu’il faut prendre une position devant Dieu et le Jour du Jugement dernier et devant les victimes et les familles des victimes. Et que même l’intérêt de la vie ici-bas nécessite de ne pas plier sous les pressions ni de prendre une décision de ce genre…

Sur le plan juridique, on nous avait dit qu’aucune séance n’allait avoir lieu, ni aucun verdict n’allait être promulgué pour le moment… Et puis j’ai appris ce qui s’est passé par les médias comme tout le monde.

A SUIVRE

Source: Al-Manar