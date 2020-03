Les États-Unis ont envoyé un message clair à l’Iran cette semaine affirmant que Washington n’a pas l’intention de lever les sanctions imposées par l’administration Trump, malgré la crise liée à la propagation du coronavirus.

Les autorités iraniennes ont annoncé, ce samedi 21 mars, 123 décès de plus dus à la maladie Covid-19, ce qui porte à 1.556 le bilan officiel de l’épidémie de nouveau coronavirus en Iran, un des pays les plus touchés avec l’Italie et la Chine.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, plus de 966 nouveaux cas de contamination ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, et 20.610 personnes au total ont contracté le virus en Iran, rapporte l’AFP.

Les sanctions américaines empêchent à l’Iran d’importer des équipements médicaux nécessaires à lutte contre cette pandémie.

Par ailleurs, « le nombre de guérisons (…) s’établit au total à 7.635 personnes à travers le pays à ce jour », a également indiqué M. Jahanpour lors du point de presse télévisé quotidien de son ministère sur l’épidémie.

Ces chiffres font apparaître un taux de mortalité d’environ 7,5% parmi les patients atteints de la maladie et un taux de guérison de l’ordre de 37%.

Selon M. Jahanpour « la province de Semnan figure depuis hier [vendredi] en tête du classement du nombre de patients par rapport à sa population, suivie par la province de Qom (centre) en deuxième place, puis celle de Markazi ».