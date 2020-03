Le chef du gouvernement britannique a publié ce vendredi 27 mars sur Twitter une vidéo dans laquelle il annonce être infecté par le coronavirus.

«Au cours des 24 dernières heures, j’ai développé des symptômes bénins, dont une fièvre et une toux persistante, et suite au conseil d’un médecin, j’ai passé un test au coronavirus qui s’est avéré positif», a déclaré Boris Johnson.

«Je m’auto-isole actuellement, mais je continuerai à diriger la réponse du gouvernement via vidéoconférence, en ces temps où nous luttons contre ce virus», a-t-il ajouté.

Un porte-parole du 10 Downing Street a confirmé à Reuters que le Premier ministre a manifesté des légers symptômes jeudi 26 mars, au lendemain de la session hebdomadaire de questions-réponses à la Chambre des communes.

Selon l’agence de presse, il n’y a pour le moment aucune information sur le nombre de membres du personnel et de ministres qui seront placés en quarantaine, étant donné que beaucoup d’entre eux ont été en contact avec Boris Johnson au cours des derniers jours, voire des dernières semaines.

Propagation du Covid-19 au Royaume-Uni

À l’heure actuelle, les autorités sanitaires britanniques font état de 578 décès liés au Covid-19. Le nombre de cas confirmés s’élève à 11.658.

Mercredi 25 mars, le Prince Charles, héritier du trône britannique, a également été testé positif au coronavirus. La Clarence House a assuré que le fils aîné de la reine Elisabeth II, 71 ans, ne manifestait que quelques «légers» symptômes et était «en bonne santé».

Source: Sputnik