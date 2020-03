L’Europe a livré du matériel médical à l’Iran dans le cadre du mécanisme de troc Instex permettant de contourner les sanctions américaines, utilisé pour la première fois, a annoncé mardi le ministère allemand des Affaires étrangères.

« La France, l’Allemagne et le Royaume Uni confirment qu’Instex a mené avec succès sa première transaction et permis ainsi l’exportation de matériel médical d’Europe vers l’Iran », a indiqué le ministère allemand dans un communiqué.

« Instex va travailler sur d’autres transactions » avec l’Iran et « continuer de développer ce mécanisme », a précisé le ministère allemand sans autres détails.

A Téhéran, le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes avait indiqué le 14 mars avoir reçu des équipements médicaux ou une aide financière de pays comme l’Allemagne, l’Azerbaïdjan, la Chine, les Emirats arabes unis, la France, la Grande-Bretagne, le Japon, le Qatar, la Russie et la Turquie.

Le gouvernement et la population d’Iran « n’oublient jamais leurs amis en temps d’épreuves », avait-il déclaré alors que l’Iran est durement frappée par la pandémie de coronavirus qui touche désormais plus de 40.000 personnes et a fait 2.757 morts.

Instex a été créé en janvier 2019 par les Européens pour contourner les sanctions américaines imposées à l’Iran en évitant d’utiliser le dollar.

Instex doit fonctionner comme une chambre de compensation permettant à l’Iran de continuer à vendre du pétrole et d’importer en contrepartie d’autres produits. Il n’avait jusqu’à présent permis aucune transaction.

