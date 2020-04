Un touriste néo-zélandais a découvert qu’il avait contracté le Covid-19 lors d’un simple déjeuner. En effet, il a soupçonné avoir des symptômes lorsque, en revenant d’un voyage à l’étranger, la saveur de la sauce de tomate l’a étonné, relate le Daily Mail.

Pour ce Néo-Zélandais revenant de Grande-Bretagne, un changement de goût a été le signe que quelque chose clochait dans son organisme. Joshua Dent, âgé de 23 ans, a soupçonné l’apparition des premiers symptômes du Covid-19 sur le chemin du retour de Londres.

Plus précisément, le voyageur avait un rhume, un mal de gorge et ressentait une fatigue intense, précise le Daily Mail. Mais dans une plus large mesure, il a été surpris par les changements survenus dans sa perception du goût de certains aliments, en particulier celui de la sauce tomate.

«Je me souviens comment je l’ai dégusté: c’était juste un arrière-goût métallique terrible. Ensuite, j’ai même acheté une sauce d’une autre entreprise, mais tout était exactement pareil. Le goût a persisté tout le temps que j’avais l’infection», a expliqué le Néo-Zélandais.

Il a ajouté que parallèlement, le goût de tous les autres aliments rétait resté le même, y compris celui des tomates.

Joshua a également déclaré que la première chose qu’il avait mangée juste après son rétablissement était un sandwich comprenant de la saucisse et de la sauce tomate.

L’épidémie en Nouvelle-Zélande

Le pays a confirmé 708 contaminations sur son territoire, dont 61 nouveaux cas décomptés ce mercredi 1er avril. Les autorités ont introduit un régime de confinement total jeudi dernier et l’urgence nationale a été décrétée.

Les bureaux et écoles ont été fermés, tout comme les services non essentiels à l’instardes bars, restaurants, salles de gym, piscines, musées, bibliothèques et terrains de jeu.

Source: Sputnik