Le porte-parole du mouvement de résistance yéménite, Ansarullah, Mohammad Abdel Salam a affirmé que le peuple yéménite n’acceptera pas de faire part à des négociations sous le blocus et le feu.

M.Abdel Salam a écrit sur son compte twitter : « Les expériences passées témoignent de l’échec de tout dialogue sous le blocus et le feu, et notre peuple n’acceptera pas la répétition de ce qui a été avéré mensonger ».

Et d’ajouter : « la priorité de notre peuple est de mettre fin à l’agression et de lever le blocus, afin d’ouvrir la voie à un dialogue dans des conditions sûres et calmes et sans conditions préalables ».

Des dizaines de raids et violations

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a prouvé une nouvelle fois que le cessez-le-feu annoncé de sa part la semaine dernière n’était pas sérieux. Les avions saoudiens ont mené une série de raids contre différentes régions et provinces yéménites.

Dans la province de Hodeïda à l’ouest, le correspondant de la télévision yéménite AlMasirah a fait état d’un bombardement de la localité de Dahfach par les mercenaires de la coalition saoudienne. 36 obus de mortier se sont également abattus à l’est de His.

La coalition a commis 77 violations sur les fronts de Hodeïda durant les dernières 24 heures, a indiqué une source militaire de cette coalition.

Un peu plus au nord à Saada, l’artillerie de la coalition a bombardé les villages dans le gouvernorat frontalier de Razeh.

Le porte-parole des forces yéménites, qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée au côté des forces populaires d’Ansarullah, le général Yehya Sarii a affirmé que l’aviation de la coalition a mené 26 frappes contre les provinces de Jawf (nord), Ma’reb (centre) et Saada (nord).

Source: Traduit d'AlMasirah