Près des deux tiers des Américains estiment que Donald Trump a tardé à prendre des mesures décisives face à la menace du coronavirus qui se répandait dans d’autres pays, affirme un sondage publié jeudi 16 avril.

Selon le centre de recherche Pew, 65% des personnes interrogées critiquent la gestion du début de la crise sanitaire par le président américain, qui a minimisé pendant plusieurs semaines la gravité de l’épidémie apparue fin décembre 2019 en Chine, et son impact sur les Etats-Unis.

Si les opinions suivent largement les lignes politiques, une légère majorité des républicains modérés et libéraux (53%) rejoignent toutefois les 92% de démocrates dénonçant sa lenteur à agir, qui fait l’objet d’une polémique.

Selon cette enquête, conduite du 7 au 12 avril sur un échantillon de 4.917 personnes, une majorité (52%) des sondés estiment que le président a embelli la situation dans ses déclarations publiques. Seulement 39% pensent que le milliardaire républicain présente au public la situation « telle qu’elle est » lors de ses conférences de presse quasi-quotidiennes retransmises en direct à la télévision.

Alors que les Etats-Unis sont le pays le plus frappé au monde par l’épidémie de Covid-19 (près de 660.000 cas positifs et au moins 32.000 morts) une large majorité d’Américains (73%) affirment que « le pire est encore à venir » dans la crise sanitaire et économique.

Ils ne semblent pas suivre le président qui veut rapidement faire redémarrer la première économie mondiale, 66% s’affirmant inquiets d’une levée des restrictions trop rapide, alors que seulement 32% s’inquiètent qu’elle soit trop lente.

Des morts empilés dans une maison de retraite

Entre-temps, jusqu’à 17 morts empilés dans une morgue improvisée: c’est une nouvelle tragédie liée à la pandémie qui est apparue cette semaine dans une maison de retraite du New Jersey, poussant le gouverneur de cet Etat à demander des comptes.

La police de la petite localité d’Andover (New Jersey aux Etats-Unis), à une centaine de kilomètres à l’ouest de New York, n’a pas immédiatement confirmé ces chiffres. Mais selon le New York Times, elle a découvert lundi, après une plainte anonyme, 17 corps empilés dans la petite morgue d’une maison de retraite, le Andover Sub-Acute and Rehabilitation Unit, une des plus grandes résidences pour personnes âgées de cet Etat.

Ces 17 morts font partie de 68 décès récents recensés dans cet établissement. Sur ces 68 morts, 26 avait testés positifs au coronavirus, selon le journal.

« Le personnel était clairement débordé, et probablement en nombre insuffisant », a déclaré Eric Danielson, chef de la police locale, à la chaîne CNN.

« J’ai le coeur brisé face aux tragiques informations concernant des individus morts de l’épidémie de coronavirus au Andover Subacute and Rehabilitation Center », a réagi Phil Murphy, gouverneur du New Jersey, sur Twitter. « Je suis choqué qu’on ait autorisé l’empilement de corps dans une morgue improvisée ».

« J’ai demandé au procureur du New Jersey d’examiner cette affaire, et de passer en revue les établissements de soins à long terme du New Jersey qui ont enregistré un nombre disproportionné de morts depuis le début de l’épidémie », a-t-il ajouté.

Ce drame, dans l’Etat américain qui compte le plus de morts du coronavirus après New York, illustre la situation dramatique dans certaines maisons de retraite face à une épidémie qui frappe particulièrement les personnes âgées.

Selon la chaîne NBC, citant les services sanitaires de différents Etats américains, l’épidémie avait tué, mercredi 15 avril, 5670 personnes en maisons de retraite, sur près de 30 000 morts au total aux Etats-Unis.

Source: Avec AFP