« Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, passe actuellement ses meilleurs jours alors que son ennemi, le président américain, Donald Trump, qui menace de le renverser, traverse l’une des pires périodes de sa vie avec plus de 26 000 morts du coronavirus. Les gouverneurs des États ont commencé à se rebeller contre lui et à refuser d’obéir à ses ordres, mais la détérioration de la situation économique est le vrai abattoir de Trump.

Le rédacteur en chef du site arabe en ligne Raï al-Youm,Abdel Bari Atwan, s’est penché dans un article sur les sanctions américaines contre la Corée du Nord et le coronavirus dans ce pays.

« Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a procédé à un remaniement majeur au sein de la Commission des affaires de l’Etat et a tenu une session parlementaire au cours de laquelle aucun représentant ne portait de masque, malgré le fait que le coronavirus se propage en Chine et dans son voisin du Sud depuis des mois. Pourtant, jusqu’à présent, aucun cas de contamination n’a été signalé en Corée du Nord, malgré les sanctions américaines suffocantes.

Le sac du leader nord-coréen n’est jamais vide de surprises, et sa dernière surprise date d’hier: un exercice militaire avec des missiles de croisière anti-navires à courte portée a eu lieu à une altitude de plusieurs kilomètres au-dessus du niveau de la mer du Japon.

Ce qui est nouveau, c’est que ces missiles sont non détectables. Ils ont été tirés deux semaines après que les forces américaines ont organisé dans la région un exercice impliquant des navires et des porte-avions. Le dirigeant semble dire aux États-Unis: ‘Vous êtes les bienvenus, nous n’avons pas peur de vos manœuvres’.

Kim est le seul dirigeant au monde qui humilie Trump et qui l’a fait venir du point le plus éloigné de l’Occident au point le plus éloigné de l’Orient pour assister à deux sommets, un à Singapour et l’autre à Hanoï. Mais Trump n’a marqué aucun point.

Kim Jong-un reste inébranlable et sa puissance augmente de jour en jour. Il effectue des tests de différents missiles, tandis que Trump file un mauvais coton.

Voyons maintenant qui est le vrai leader qui vaincra non seulement les sanctions américaines, mais aussi le coronavirus ? La question est adressée à Trump qui doit y répondre ».

Source: Avec PressTV