Le ministre iranien de la Défense a affirmé que la présence illégale des Américains dans le golfe Persique aboutit à l’insécurité de la région.

« Ce qui sème l’insécurité dans la région est la présence illégale et agressive des Américains qui se sont déployés non loin de nos frontières », a déclaré, le général Amir Hatami en marge de la parade de la Journée de l’armée avant de réaffirmer:

« Nous, on est chez nous ! Mais eux, ils sont venus de l’autre bout de la planète pour nuire aux pays de la région avec leurs menaces et leurs sanctions. »

Pour sa part, le commandant en chef de l’armée de la République islamique d’Iran a assuré à la nation iranienne que l’armée resterait comme un barrage de fer face aux ennemis.

Lors d’une parade qui s’est déroulée à l’occasion de la Journée nationale de l’armée, le vendredi 17 avril, le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Abdel Rahim Moussavi, a déclaré que l’armée était fière de protéger la nation iranienne sous le commandement de l’Ayatollah Khamenei.

Il a ajouté que l’armée iranienne bénéficiait d’un grand soutien de la nation et qu’elle voulait remercier la nation en la soutenant dans de tels événements [la pandémie de coronavirus, NDLR].

« Les diverses capacités de l’armée lui permettent de passer à l’acte dans plusieurs domaines », a déclaré le général de division Moussavi, soulignant que les combattants de l’armée étaient en ce moment en train de protéger les frontières de l’Iran sur le sol, dans l’air et en mer, aux côtés des forces du Corps des gardiens de la Révolution islamique et celles de la Force de l’Ordre.

« Les forces de l’armée iranienne fournissent également des services médicaux dans une cinquantaine de villes iraniennes », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : « Je remercie tous les combattants de la Force terrestre opérant sur les frontières de l’Est aussi bien que de l’Ouest, tous les pilotes et le personnel de la Force aérienne, toutes les forces déployées dans la base de la défense aérienne et toutes les forces de la Marine, notamment celles qui travaillent sur la corvette Naghdi et la frégate Alvand, et arborent le drapeau de notre pays des milliers de milles plus loin. »

Il a également rendu hommage à plus de 11 000 membres du personnel médical de l’armée iranienne qui œuvrent aux côtés du personnel du secteur sanitaire pour lutter contre le coronavirus.

