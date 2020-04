Des inconnus ont attaqué des militaires américains qui se déplaçaient en véhicule sur une route du gouvernorat d’Hassaké, informe ce 20 avril l’agence Sana.

Citant des «sources civiles», l’agence de presse syrienne Sana a annoncé qu’un véhicule qui transportait des soldats américains et des membres des Forces démocratiques syriennes (FDS) avait été la cible d’une attaque exécutée par des inconnus dans le gouvernorat syrien de Hassaké.

D’après l’agence, elle a eu lieu au tournant du village de Roueiched, dans la banlieue sud de la ville d’Hassaké, sur la route de Kharafi. Sans donner de chiffre, Sana parle «de blessés» parmi les soldats américains, ainsi que de la destruction de leur véhicule. Pour le moment, le Pentagone n’a pas commenté ces informations.

Un convoi de 35 camions

Le 11 avril, Sana avait rendu compte qu’un convoi américain composé de «35 camions transportant des équipements, des véhicules militaires et du matériel logistique» circulait dans le gouvernorat syrien de Hassaké.

Une opération qui fait suite à l’intention de Washington de renforcer la présence de ses forces dans la région et d’y créer une base militaire intégrée, selon l’agence syrienne.

Les forces armées américaines continuent de contrôler une partie des territoires dans le nord-est de la Syrie en coopération avec des unités arabo-kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS). La plupart des militaires américains se trouvent près des champs pétroliers et gaziers dans les gouvernorats de Hassaké et de Deir ez-Zor.

Leur présence est illégitime et Damas a plusieurs fois demandé de se retirer.

Source: Avec Sputnik