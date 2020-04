L’émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, a souligné lors d’une conversation téléphonique avec le président iranien Hassan Rouhani que « Washington devrait lever les sanctions contre l’Iran, qui fait face à la pandémie de Corona en ces temps difficiles ».

M. Rouhani a affirmé pour sa part « Nous devons nous efforcer de poursuivre les relations commerciales et économiques entre les deux pays » .

Il a ajouté que « tous les pays doivent clarifier leurs positions à l’égard des hostilités américaines envers son pays ».

Rouhani a souligné que « le Qatar est un pays ami et voisin, et il a toujours été important pour l’Iran dans les relations bilatérales, régionales et internationales ».

Rohani à Sanchez:l’Union européenne doit assumer ses responsabilités contre les mesures illégales des USA

Par ailleurs, le président iranien, lors d’une conversation téléphonique avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, a souligné que « l’Union européenne doit assumer ses responsabilités contre les mesures illégales des USA », notant que « Washington a poursuivi dans ces circonstances extrêmement difficiles, de resserrer l’embargo contre l’Iran et qui affecte particulièrement même la bande de Gaza ».

Rouhani a conclu « en ces temps où de nombreux pays sont confrontés à l’épidémie de Corona, nous avons besoin de la coopération de tous pour faire face à ce virus, en particulier dans les domaines scientifique et médical ».



Source: Traduit d'AlMayadeen