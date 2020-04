Contredisant des annonces de l’ambassade américaine en ‘Israël’, l’ambassadeur de Palestine en France a assuré à RT France que l’Autorité palestinienne n’avait reçu aucune aide en provenance des Etats-Unis, en pleine pandémie de coronavirus.

«On n’a reçu aucune aide et on n’a pas besoin de cette aide», a affirmé Salman El Herfi. Et d’ajouter : les Etats-Unis n’avaient envoyé aucune aide aux autorités palestiniennes pour lutter contre le coronavirus, insistant sur le fait que les fonds annoncés étaient probablement, selon lui, destinés à des ONG travaillant en lien avec Washington.

Dans un tweet du 16 avril, l’ambassadeur de Washington en Israël, David Friedman, avait prétendu que les Etats-Unis fournissaient 5 millions de dollars aux «hôpitaux et ménages palestiniens pour répondre aux besoins immédiats et vitaux de la lutte contre le Covid-19», tout en se réjouissant que les Etats-Unis soient le «premier donateur humanitaire au monde […] engagés à aider le peuple palestinien, et d’autres dans le monde, dans cette crise».

Une information qualifiée de fausse par l’ambassadeur de Palestine en France.

«Les Etats-Unis ont coupé toute aide médicale aux hôpitaux palestiniens», a ainsi affirmé Salman El Herfi sur l’antenne de RT France, expliquant en outre que la situation était très difficile pour les Palestiniens.

«On combat sur deux fronts, contre le coronavirus et contre l’occupation», a-t-il déploré.

«Il y a plusieurs milliers de Palestiniens qui travaillent en Israël qui ont été renvoyés sans prévenir l’autorité sanitaire palestinienne et cela a infesté la population dans les territoires occupés. Si on avait été prévenus, on aurait pu prévenir cette propagation» a-t-il détaillé.

D’un autre côté, l’ambassadeur déplore la poursuite des agressions militaires israéliennes contre les villages palestiniens et le fait que «les colons […] attaquent les Palestiniens dans leurs champs et dans leurs villages».