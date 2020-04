Certains responsables dans le monde sont persuadés que la pandémie du Covid-19 a été provoquée avec préméditation pour servir les intérêts de certains groupes de pouvoirs aux visées hégémonistes.

L’un d’entre eux est le colonel russe Vladimir Kvachkov du GRU (renseignement militaire russe) et ancien du Centre d’études de défense et stratégiques de l’état-major général des forces armées russes. Il accuse « des pouvoirs sionistes et financiers ».

Il s’est expliqué pour un programme russe sur Youtube, Inessa S, dont l’essentiel a été traduit par le site La Cause du peuple.

(( Le phénomène des coronavirus, la soi-disant pandémie – et laissez-moi vous dire – il n’y a pas de pandémie, tout ça, c’est un gros mensonge – Il doit être considéré comme une opération spéciale, stratégique et mondiale. Ce sont des exercices des pouvoirs sionistes et financiers qui manipulent en coulisse le monde pour le contrôle de l’humanité. Ils veulent réduire notre liberté et accroître leur contrôle politique. Le coronavirus et la crise financière qui ont immédiatement éclaté sont inextricablement liés. Une première tentative mondiale de retirer des droits politiques (des gens) a eu lieu le 11 septembre 2001, puis il y a eu une déclaration de guerre à l’humanité déguisée en guerre contre le terrorisme. Maintenant, ils ont besoin d’une autre excuse pour une prise de contrôle de l’humanité. Le coronavirus a été lancé par les puissances sionistes et financières mondiales dans le but de limiter les droits politiques et de faire peur aux gens.

Le coronavirus a une origine artificielle ; c’est déjà prouvé scientifiquement. Nous recevons une propagande d’information psycho-politique spéciale, une opération des médias de masse mondialistes au service des pouvoirs en coulisse qui créent cette terreur. « Ils » scrutent et recherchent qui obéit et qui ne n’obéit pas.

De plus, les relations économiques sont passées de l’économie réelle à la bulle financière de l’économie virtuelle, qui doit maintenant être dégonflée. En Chine, ils ont une faction patriotique et une autre de pro-américains dont le seul intérêt est le fric, [les traîtres] qui ont essayé d’utiliser le coronavirus à Wuhan [jusqu’à ce que le président Xi mette fin aux enfermements]. Et puis ça a commencé en Europe.

L’Europe et la Chine sont deux adversaires géoéconomiques des USA. Et c’est là qu’ils ont d’abord injecté ce virus.

Un autre objectif est de réduire la population mondiale. Ils pensent qu’il y a trop de gens ordinaires [Ils veulent] 100 millions de leur propre genre et peut-être 1 milliard de serfs pour les servir.

Tant que nous ne nous débarrasserons pas de nos parasites internes qui règnent sur nous, nous ne pouvons pas lutter contre les autres parasites)).