Les milices soutenues par la Turquie sont à couteaux tirés dans le nord de la Syrie.

Deux batailles séparées ont éclaté entre elles depuis le vendredi 1er mai dans la province d’Alep.

La première a eu lieu dans la ville al-Bab frontalière avec la Turquie. Elle a oposé les deux milices Ahrar al-Cham et al-Hamazate.

Quant à la seconde, elle s’est déroulée dans la ville de Jarablous, au nord-est d’Alep, entre Jaïch al-Charkiyeh et al-Jaïch al-Watani

Selon des sources locales, les accrochages ont éclaté lorsque des miliciens de la première ont lancé un assaut contre le siège de la « police militaire » de la seconde. Il y aurait eu des tués parmi ces derniers.

Selon la télévision libanaise al-Mayadeen Tv, Jaïch al-Charkiyat a été soutenu par une autre faction pro turque, Ahrar al-Charkiyat. Alors qu’al-Jaïch al-Watani s’est vu appuyé par les deux milices Jaïch al-Islam et Sultane Mourad.

Les combats se sont poursuivis pendant dix heures, sous les yeux des soldats turcs qui n’ont pas bronché. Le samedi matin, Ankara a donné l’ordre au commandement d’al-Jaïch al-Watani de faire respecter un cessez-le-feu jusqu’à la tenue d’une réunion pour régler les différends.

Des activistes ont indiqué que ces milices se sont livrées bataille parce qu’Ahrar al-Charkiyat et Jaïch al-Charkiyat ont refusé d’exécuter les ordres de Jaïch al-Watani surtout en ce qui concerne le partage des revenus des passages commerciaux et frontaliers.

Elles voulaient prendre le contrôle du poste-frontière de Jarablous avec la Turquie et celui de Aon Dadate, limitrophe des régions contrôlées par la milice kurde des Forces démocratiques syriennes.

Dernière évolution ce dimanche, précise al-Mayadeen, ces deux milices ont été chassées de Jarablous.

Sachant que dans la province d’Idleb aussi les divergences ont éclaté lorsque la milice jihadiste takfiriste Hayat Tahrir al-Cham a refusé les sommations de Jaïch al-Watani d’ouvrir les passages avec les régions contrôlées par Damas afin de laisser passer les camions transportant des marchandises.

Source: Divers