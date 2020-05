Le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah va faire une apparition télévisée ce lundi 4 mai vers 17h00 heure de Beyrouth al-Quds.

Selon le journal libanais al-Bina, il va aborder trois questions politiques.

1-Les menaces et les agressions israéliennes contre le Liban et leur approche de point de vue régionale.

2-La récente décision du gouvernement allemand d’inscrire le Hezbollah sur sa liste terroriste.

3-le plan du gouvernement de sauvetage économique décidé par le gouvernement de M. Hassan Diab, la situation actuelle et le nécessité de renforcer la solidarité sociale pour la franchir ainsi que l’épidémie du nouveau coronavirus.

Sayed Nasrallah va s’arrêter sur la demande exprimée par le cabinet ministériel en vue d’une aide du Fonds monétaire international.

A noter que le numéo un du Hezbollah prononce un discours tous les vendredi, depuis le début du mois de Ramadan. Il est consacré exclusivement au thème religieux, sans les questions politiques.