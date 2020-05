Le commandant des forces de l’air iranienne, le brigadier pilote Youssuf Qurbani, a affirmé que « les hélicoptères de combat sont équipés d’un système de vision nocturne pouvant effectuer des missions et des manœuvres durant la nuit », soulignant que « des pays amis et voisins ont demandé à l’Iran de lui fournir ce système ».

Le brigadier-pilote Qurbani a déclaré dans une interview exclusive à l’agence de presse Farsnews que « le système de vision nocturne dont sont équipés nos hélicoptères est similaire à celui des hélicoptères des USA, de la Russie et d’autres pays développés ».

Il a précisé que « ces systèmes de vision nocturne sont en fait le produit d’un travail conjoint entre les industries de l’aviation et de la défense de l’armée », ajoutant qu' »il y a plusieurs années et suite à la nature changeante des guerres, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il est nécessaire de renforcer nos capacités de survol et de combat durant nuit. Plus encore, avec Daech, la menace d’une attaque nocturne était réelle d’où l’urgence de pouvoir l’affronter avec les moyens convenables ».

Et de poursuivre : « au début, nous avons tenté d’acheter ce genre de systèmes à d’autres pays, mais ces pays ont refusé de nous les vendre à cause de l’embargo, alors nous avons décidé d’en fabriquer et nous avons réussi à équiper nos hélicoptères d’un tel sysème . Aujourd’hui nous pouvons remercier Dieu car nous pouvons mener des combats de nuit « .

« Nous avons équipé un grand nombre de nos hélicoptères de ce système, une arme purement iranienne et unique dans la région, certes des pays au Moyen-Orient en possède mais via le soutien d’autres pays », a indiqué le brigadier pilote Qurbani .

Et de conclure : » des pays amis et voisins ont testé les vols de l’armée iranienne et ont décidé d’acheter ce système pour leurs hélicoptères, voire ils ont demandé une formation pour leurs pilotes pour des survol de nuit ».

