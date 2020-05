Depuis que l’administration Trump a déclaré l’urgence nationale à la mi-mars au sujet de la propagation rapide du COVID-19, la tâche de développer un vaccin est tombée sur le principal laboratoire de recherche sur les virus de l’Armée Américaine à Fort Detrick, situé dans la banlieue du Maryland à quelque 80 km de Washington, D.C.

Au cours des dernières décennies, des recherches de pointe sur un large éventail de virus et de bactéries ont été menées à l’intérieur de ce complexe tentaculaire. Ses installations de pointe stockent également certaines des toxines les plus dangereuses connues de l’humanité, notamment le virus Ebola, l’anthrax et le coronavirus du SRAS.

L’obscure base militaire a été mise sous les feux de la rampe en 2008 après qu’un de ses scientifiques ait été soupçonné d’avoir perpétré l’attaque à l’anthrax de 2001, où plusieurs lettres contenant le germe mortel ont été envoyées aux médias et aux bureaux gouvernementaux américains.

L’année dernière, l’un des plus importants laboratoires de haute sécurité à l’intérieur du campus a été fermé par les autorités sanitaires en raison de violations de la sécurité. Outre quelques incidents ici et là, Fort Detrick semble être un lieu ordinaire pour la science médicale moderne. Mais en remontant un peu plus loin dans l’histoire, une période de l’histoire purement effrayante commence à émerger.

Après la Seconde Guerre Mondiale, Fort Detrick est devenu un site d’expériences scientifiques horribles menées dans le cadre d’une quête top-secrète de la CIA pour contrôler l’esprit humain, connue sous le nom de « Project MK Ultra ».

Après plus de 20 ans, le projet s’est soldé par un échec lamentable et a entraîné un nombre inconnu de morts, dont un scientifique qui a participé au projet, et au moins des centaines de victimes américaines et canadiennes soumises à des tortures mentales et physiques. Les expériences ont non seulement violé le droit international, mais aussi la propre charte de l’agence qui interdit toute activité sur le plan national.

Le projet MK Ultra a été mis sur pied par le parrain de l’empire du renseignement américain, le directeur de la CIA Allen Dulles, dont la rhétorique toujours aussi effrénée sur la menace soviétique l’a aidé à mettre en place un appareil de sécurité nationale omnipotent qui allait définir la politique américaine.

En 1953, après avoir capturé des pilotes américains qui ont admis avoir déployé de l’anthrax pendant la Guerre de Corée, Dulles a commencé à vanter les théories selon lesquelles ils avaient subi un lavage de cerveau par les Communistes de la République Populaire Démocratique de Corée de l’époque. Pour assurer la sécurité nationale, a-t-il soutenu, les États-Unis doivent concevoir leur propre programme de lavage de cerveau.

La revendication de Dulles s’est avérée n’être basée sur rien d’autre qu’une pure fantaisie de la Guerre Froide, car un rapport qu’il a commandé plus tard a rejeté les revendications de lavage de cerveau par les Communistes. Pourtant, le rusé maître espion Dulles, qui était connu pour avoir activement sauvé plusieurs hauts fonctionnaires nazis contre la volonté de son propre gouvernement, a poursuivi le programme pour une raison bien plus néfaste.

Comme l’explique David Talbot dans son livre « L’Échiquier du Diable », de nombreux espions recrutés au début de la Guerre Froide étaient des personnages sommaires et peu fiables, motivés par des vulnérabilités intérieures telles que l’avidité, la luxure ou la vengeance. Pendant ce temps, l’agence cherchait des moyens d’éliminer ces variables psychologiques en créant des machines humaines qui agiraient sur commande, même contre leur propre conscience.

En termes officiels, l’objectif principal du programme était « la recherche et le développement de matériaux chimiques, biologiques et radiologiques pouvant être utilisés dans des opérations clandestines pour contrôler le comportement humain », selon un mémo déclassifié produit par l’Inspecteur Général de la CIA.

Il a rapidement pris de l’ampleur, se ramifiant en 149 sous-projets impliquant au moins 80 institutions dont des universités, des hôpitaux, des prisons et des compagnies pharmaceutiques à travers les États-Unis et le Canada.

Pour maîtriser le contrôle des esprits, un groupe de scientifiques malhonnêtes a testé librement des méthodes extrêmes sur des humains qui auraient fait atterrir n’importe qui en prison si ce n’était pas dans les paramètres de Fort Dertrick. Ces méthodes comprennent l’administration forcée de drogues psychoactives, des électrochocs forcés, des abus physiques et sexuels, ainsi qu’une myriade d’autres tortures, toutes effectuées en silence derrière les hauts murs de la «sécurité nationale ».

Dulles tenait particulièrement à savoir si des hallucinogènes comme le LSD pouvaient inciter certaines personnes à commettre « des actes de sabotage importants ou des actes de violence, notamment des meurtres », a rappelé Sidney Gottlieb, le principal expert en poisons de l’agence qui a dirigé le programme.

Des documents déclassifiés examinés par CGTN ont montré que les expériences dans le cadre du programme, allaient du bizarre aux extrêmes de la science-fiction : des drogues qui « provoquent une confusion mentale », « procurent un maximum d’amnésie », «produisent une euphorie pure sans déception ultérieure », « abaissent l’ambition et l’efficacité générale du travail des hommes », et bien d’autres encore.

Tout au long de ses deux décennies d’existence, MK Ultra a été mené dans le plus grand secret, car l’agence s’attendait à un contrecoup politique important si le projet était porté à la connaissance du public. En fait, il était si secret que seuls quelques hauts responsables de l’agence étaient au courant de son existence.

À l’insu de la Maison Blanche et du Congrès, les habitants des quartiers oubliés des États-Unis – les prisonniers, les prostituées et les sans-abri – ont été enlevés dans les rues pour participer involontairement à la science folle de Fort Derrick : « Des gens qui ne pouvaient pas se défendre », selon les mots de Gottlieb. Cependant, le programme s’appuyait également sur des personnes qui le pouvaient, y compris des soldats américains et des patients sans méfiance qui sont tombés par inadvertance dans les hôpitaux et cliniques associés à MK Ultra à travers l’Amérique du Nord.

En juillet 1954, l’aviateur Jimmy Shaver, de la base aérienne de Lackland, a été accusé d’avoir violé et tué une fillette de trois ans à San Antonio. Tout au long de l’épisode, il était souvent dans un état d’étourdissement et de transe. Lors de son arrestation, Shaver semble également avoir perdu une grande partie de ses souvenirs, y compris ceux concernant sa femme. Quatre ans plus tard, il a été exécuté le jour de son 33e anniversaire. Ce n’est que plus tard que le public a appris que Shaver, qui n’avait pas de casier judiciaire, était l’un des cobayes utilisés par MK Ultra.

Selon The Intercept, le projet de contrôle de l’esprit avait joué un rôle important dans l’envoi de Shaver à la chaise électrique.

D’autres personnes ayant survécu aux expériences brutales ont révélé les terribles conséquences du lavage de cerveau pratiqué par la CIA. Linda McDonald, 25 ans, mère de cinq jeunes enfants, a déclaré qu’elle s’était pratiquement transformée en enfant après avoir subi les fameuses expériences de la Sleep Room, dont on lui avait dit qu’elles permettraient de traiter sa schizophrénie aiguë inexistante. Pendant 86 jours, McDonald est restée dans un coma provoqué par de puissants narcotiques et des électrochocs qui lui ont fait frire le cerveau 102 fois.

« Il fallait que je sois aidé pour les toilettes », a déclaré McDonald. «J’étais un légume. Je n’avais pas d’identité, pas de souvenir. Je n’avais jamais existé dans le monde auparavant. Comme un bébé ».

Pourtant, parmi les 180 médecins et chercheurs qui ont participé à ces expériences illégales, peu avaient exprimé des doutes ou des remords.

Le seul qui l’ait fait est mort.

Frank Olson était un biochimiste et père de trois enfants qui travaillait dans les laboratoires de guerre biologique de Fort Detrick. Il était l’un des scientifiques de MK Ultra qui voyageait régulièrement entre les «sites noirs » d’Europe pour observer différentes expériences humaines. Après une visite en 1952 au Camp King, un célèbre refuge de la CIA en Allemagne, il a été particulièrement secoué par la cruauté dont les prisonniers soviétiques étaient victimes, selon Talbot.

« Il a eu beaucoup de mal après l’Allemagne … la drogue, la torture, le lavage de cerveau », aurait déclaré l’ancien collègue d’Olson à Detrick, le chercheur Norman Cournoyer. À son retour d’Allemagne, Olson a subi une « crise morale » et était prêt à abandonner sa carrière scientifique pour devenir dentiste, selon la famille d’Olson. Pourtant, avant qu’il ne puisse changer de vie, le scientifique lui-même était devenu, sans le savoir, l’une des nombreuses victimes involontaires de MK Ultra.

Une semaine avant Thanksgiving, Olson a été invité à un week-end de retraite dans une installation isolée de la CIA à Deep Creek Lake dans le Maryland. Un soir après le dîner, Olson et d’autres scientifiques sans méfiance ont reçu des boissons contenant du LSD, après quoi il a commencé à avoir de fortes hallucinations. L’épreuve s’est terminée une semaine plus tard, lorsqu’il s’est défenestré du 10ème étage de l’hôtel Statler à Manhattan. Les responsables de la CIA ont conclu à la hâte que la mort du scientifique était un suicide. Cependant, les enfants d’Olson ont eu du mal à accepter ce « récit » et ont commencé leur propre enquête sur la fin tragique de leur père.

Après des décennies de procédures avec le gouvernement américain et l’enquête menée par Eric et Nils Olson, les fils de Frank, et après une exhumation pour autopsie, des preuves substantielles ont été mises en place pour déterminer l’éventualité du meurtre du scientifique. Après avoir examiné la dépouille d’Olson, le médecin légiste James Starrs a relevé plusieurs incohérences importantes qui contredisent le récit officiel du suicide. Bien qu’il ait atterri sur le dos, le crâne au-dessus de l’œil d’Olson s’était fissuré, ce qui suggère qu’il a reçu un coup violent à la tête avant de traverser la fenêtre.

« La mort de Frank Olson le 28 novembre 1953 est un meurtre, pas un suicide », a déclaré Eric Olson. « Ce n’est pas une histoire d’expérience sur la drogue LSD, telle qu’elle a été représentée en 1975. C’est une histoire de guerre biologique. Frank Olson n’est pas mort parce qu’il était un cobaye expérimental qui a vécu un « bad trip ». Il est mort parce qu’on craignait qu’il ne divulgue des informations concernant un programme d’interrogatoire très secret de la CIA au début des années 1950, et concernant l’utilisation d’armes biologiques par les États-Unis pendant la Guerre de Corée ».

Par Ceng Jing.

Sources : News.CGTN; traduit par Réseau International