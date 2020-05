En dépit des sanctions économiques imposées par l’administration américaine à Téhéran et à Caracas, l’exportation du carburant iranien au Venezuela se poursuit depuis le port de Bandar Abbas dans le sud de l’Iran.

« Le pétrolier moyen «Clavel» a traversé le canal de Suez mercredi après avoir été chargé de carburant fin mars, a rapporté Reuters, citant les données de suivi des navires de l’analyste Refinitiv Eikon.

Les données suggèrent que le pétrolier a chargé du carburant dans le port de Bandar Abbas en Iran à la fin du mois de mars, et est passé par le canal de Suez et dans l’Atlantique mercredi à un moment de tension accrue entre Washington, Téhéran et Caracas.

Quatre autres navires de la même taille, tous battant pavillon iranien, auraient été chargés de carburant à Bandar Abbas (Iran) ou à proximité, s’approchent du transit de l’océan Atlantique après avoir traversé le canal de Suez et aucun d’entre eux n’a révélé sa destination.

L’Iran a aidé à redémarrer les opérations de la raffinerie de Cardon de 310.000 barils par jour à Venezuela, plusieurs vols transportant des matières vitales arrivant depuis le mois dernier.

Le réseau de raffinage du Venezuela s’est pratiquement effondré en raison du sous-investissement et du manque d’entretien ces dernières années, en raisons des sanctions et des pressions exercées par les Etats-Unis sur ce pays pour évincer le président socialiste Nicolas Maduro et le remplacer par Juan Guaido, un néolibéral fidèle à Washington.

L’année dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions à la compagnie pétrolière d’État Petroleos de Venezuela dans le cadre des efforts de Washington pour renvoyer M. Maduro.

La livraison constitue un défi de taille aux sanctions américaines sur les secteurs pétroliers de l’Iran et du Venezuela, qui interdisent les transactions sans certaines dérogations.

Source: Médias