La Turquie met sur pied une nouvelle milice armée qui aurait pour mission la gestion de la ville d’Idleb et l’observation de la route internationale M4.

Selon les comités de coordination des rebelles syriens, ce groupe armé sera formé des combattants appartenant aux milices en action dans la province d’Idleb et de dissidents de l’armée syrienne. Il aura la même fonction que la milice de « la police militaire » qui se trouve dans les zones occupées par la Turquie et ses mercenaires de l’Armée syrienne libre (ASL) dans le nord-est de l’Euphrate, et dans les provinces de Hassaké et de Raqqa.

Le plan turc prévoit de charger cette milice « la gestion des zones désarmées et qui seront exauces par l’armée syrienne jusqu’aux frontières décidées par l’accord de Sotchi », indique une source proche de ces comités.

Au début de l’an, l’armée syrienne a lancé une bataille destinée à libérer la province d’Idleb occupée par les milices jihadistes takfiristes proches d’Al-Qaida et soutenus par Ankara. Elle a conquis plusieurs régions limitrophes, dans les provinces de Hama et d’Alep et une partie de la province sud d’Idleb.

Les combats ont finalement été suspendus à la faveur d’un nouvel accord russo-turc.

Selon les comités de coordination, cette milice devrait contrôler le trafic sur l’autoroute M4 qui relie Alep à Lattaquié en passant par la province d’Idleb.

Les comités n’expliquent pas le sort des milices takfiristes qui ont entravé toutes les tentatives des patrouilles russo-turques d’y faire circuler des patrouilles conjointes russo-turques, conformément à l’accord conclu entre les deux pays.

Attentats antiturcs

Entre temps, les régions occupées par la Turquie et ses mercenaires font l’objet de tensions sécuritaires.

Le vendredi 15 mai, un explosion s’est produite dans la province d’Afrine, au nord-ouest de la province d’Alep. Selon l’OSDH, elle serait due à l’explosion d’un engin piégé perpétré dans le village Sorkat-Brajo. Depuis trois jours, une autre explosion avait eu lieu dans la ville même d’Afrine, indique l’OSDH.

En outre, une organisation qui se fait appeler « Les forces de libération d’Afrine» a affirmé dans un communiqué publié le vendredi 15 mai avoir fait exploser un engin piégé au passage d’un convoi turc et de la milice de l’ASL, tuant et blessant 14 d’entre eux,

Le texte de cette organisation d’obédience kurde précise aussi avoir visé le jeudi 14 mai un check-point de l’armée turque dans le village Kimar au sud de la ville d’Afrine, tuant deux soldats turcs et en blessant trois autres, et d’avoir réalisé le mercredi 13 mai deux opérations spéciales contre les miliciens de l’ASL dans la région d’Azzaz, dans la province nord d’Alep, tuant 4 d’entre eux et en blessant trois.

Source: Divers