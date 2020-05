Un nombre de terroristes de Daech avaient pris la fuite, ce dimanche 17 mai, de la prison de Hol dans la banlieue est de Hassaké, contrôlée par les groupes kurdes de FDS soutenus par les forces d’occupation américaine, ont rapporté des sources locales citées par l’agence officielle SANA.

Et de préciser: « 7 terroristes du groupe takfiro-wahhabite Daech se sont évadés ».

Peu après, les groupes de FDS ont proclamé l’état d’alerte pour traquer les terroristes en fuite.

Rappelons qu’un membre de la Commission de sécurité et de défense du Parlement irakien, Kataa al-Rekabi, avait alerté, début mai, sur un transfert des éléments de Daech de Syrie, notamment de la ville de Hassaké, vers l’Irak.

« Certains avions américains transfèrent des éléments de Daech depuis Hassaké et d’autres régions en Syrie au territoire irakien, mais Bagdad n’a pas la capacité de les arrêter et ils effectuent des vols en toute liberté et sans aucun accord officiel », avait dit M.al-Rekabi.

Il a ajouté que les récents agissements des États-Unis en Irak ressemblaient à des événements qui avaient précédé l’an 2014, les événements qui avaient entraîné l’occupation de Mossoul par Daech. « On craint que le même scénario se reproduise dans d’autres provinces d’Irak », avait-il encore dit.