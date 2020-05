Le commandant de la Force de défense antiaérienne de l’armée iranienne, Alireza Sabahi Fard, s’est rendu, mercredi 20 mai, dans une zone de DCA du sud-est du pays, afin d’y visiter les sites radars, balistiques et d’artillerie.

Devant le personnel de la zone de DCA du sud-est, Alireza Sabahi Fard a déclaré que cette zone de DCA comptait parmi les zones les plus importantes, car elle assumait la responsabilité de la protection du ciel du golfe Persique.

« Les avions des armées de l’air étrangères effectuent plusieurs vols au-dessus du golfe Persique, mais la vigilance 24 heures sur 24 des forces de la DCA iranienne les empêche de violer l’espace aérien iranien », a déclaré le commandant.

Alireza Sabahi Fard a mis en garde les ennemis contre la violation de l’espace aérien de la République islamique d’Iran.

Les menaces en croissance visant l’espace aérien de la République islamique d’Iran ont poussé Téhéran à concevoir et à fabriquer des systèmes de défense antiaérienne sophistiqués afin de protéger ses installations et les centres vitaux.

Le développement des drones, surtout les drones-suicides, et des missiles de croisière qui volent à une basse altitude représente aujourd’hui un défi majeur pour les systèmes de défense antiaérienne et les radars.

Dans la foulée, l’Iran a dévoilé le système de défense antiaérienne Raad-2 qui utilise des missiles Taer ayant une portée de 50 kilomètres.

Ce système est équipé de radar électro-optique Sepehr-14. Parmi les systèmes électro-optiques les plus sophistiqués, on peut faire allusion à Sepehr-14 dont la portée est de 50 kilomètres.

L’appareil est capable de détecter et d’intercepter AWACS parmi des dizaines d’avions et de drones de reconnaissance ennemis qui rodent autour de l’espace aérien du Sud-ouest iranien et ceci est un plus surtout que les avions-espions militaires recourent au leurre et se font passer pour des avions de ligne.

Sepehr -14 est capable de verrouiller sur sa cible que ce soit un avion de 5e génération, un AWACS ou un avion de ligne.

Par ailleurs, l’Iran a fait part, en été 2018, de sa décision de fabrique un système de défense antiaérienne Pantsir.

La fabrication de la version iranienne du Pantsir russe permettra aux forces de la DCA de la République islamique d’Iran d’enregistrer un progrès remarquable dans le domaine des systèmes de défense antiaérienne qui performent à une basse altitude.

Source: PressTV