Bien que le policier à l’origine de la mort de l’Afro-américain George Floyd au Minnesota a été placé en détention, les manifestations gagnent en ampleur dans tout le pays.

La Garde nationale a été déployée dans plus de 8 Etats en raison des incidents, une première depuis la seconde guerre mondiale et 16 Etats ont déclaré un couvre-feu la nuit.

La Maison Blanche avise ses employés par e-mail de ne pas venir à cause des manifestations et qu’elle est toujours en état d’alerte.

Pour sa part , le Secrétaire d’Etat à la Justice a affirmé que « les voix des protestations pacifiques et légitimes ont été enlevées par des éléments extrémistes violents » ajoutant que » les violences provoquées par « Antifa » et des groupes similaires seront traitées comme faisant parti du terrorisme local, a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Et de poursuivre : » les agences fédérales seront mandatées pour arrêter les agitateurs qui ont saboté les manifestations pacifiques ».

Même son de cloche du Président Donald Trump qui a fait savoir le 31 mai que les États-Unis reconnaîtront la mouvance antifa en tant qu’organisation terroriste.

« Les États-Unis reconnaîtront les antifas en tant qu’organisation terroriste », a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Dans un autre Tweet, M.Trump écrit : « les militaires de la Garde nationale devraient être utilisés pour aider à mettre fin aux émeutes dans les villes et les États américains dirigés par les Démocrates », avertissant qu’ »ils doivent agir maintenant avant qu’il ne soit trop tard ».

Il a ajouté dans un autre Tweet : »D’autres villes et États dirigés par les Démocrates doivent se pencher sur la manière dont les anarchistes radicaux de gauche ont été complètement stoppés à Minneapolis hier soir. La Garde nationale a fait du bon travail et devrait être utilisée dans d’autres États avant qu’il ne soit trop tard. »

Au Minnesota où des centaines de personnes se sont rassemblées devant le commissariat, la police est intervenue avec force contre les manifestants dès le commencement du couvre-feu. Le nombre de soldats de la Garde nationale déployés est passé de 500 à 10.000.

A l’heure où ce rapport a été écrit, des manifestants tirent des feux d’artifice et lancent des projectiles sur la police à Minneapolis. La police a également tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants près du 5e arrondissement, où certains dans la foule ont riposté avec leurs propres projectiles. L’hôtel de ville et le palais de justice historique de Nashville est en feu.

En contrepartie, les réactions fusent à l’encontre du président Donald Trump qui a affirmé que l’armée était prête à agir pour mater la révolte.

Selon Trump, la mort de George Floyd dans les rue du Minnesota était une grande tragédie. « Mais la justice américaine n’a jamais été assurée par une foule en colère » a-t-il ajouté.

Vendredi, le président américain avait assuré que si les manifestants rassemblés de la Maison Blanche franchissaient la bande de sécurité, ils seraient « accueillis par les chiens les plus féroces ».

Malgré cela, samedi soir encore, une foule était présente devant la Maison Blanche. En raison de l’intervention musclée de la police, la manifestation a pris la forme d’émeute.

Sur ce, Trump a appelé ses partisans à « organiser une manifestation de soutien » à son nom devant la Maison Blanche. Selon lui, 80% des » pilleurs « de Minneapolis viennent des autres Etats.

Au lieu d’apaiser la tension, le président américain a martelé que les gouverneurs libéraux et les maires devaient prendre des mesures plus sévères « ou alors le gouvernement fédéral agira et fera le nécessaire ».

» Cela comprend l’utilisation de la force illimitée de notre armée et le placement en garde à vue de nombreuses personnes » a-t-il averti.

Source: Médias