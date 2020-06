Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

Près de 386.000 décès

La pandémie a fait au moins 385.869 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT.

Les Etats-Unis ont enregistré plus de 107.175 décès. Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 39.728 morts, l’Italie avec 33.601 morts , le Brésil avec 32.548 morts et la France avec 29.021 morts.

Le nombre de morts du coronavirus en 24 heures a doublé mercredi au Mexique, franchissant pour la première fois le seuil de 1.000.

Record de cas en Iran

Après avoir touché un point bas le 2 mai, le nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination annoncé par l’Iran a entamé une hausse, atteignant un record jeudi avec 3.574 nouveaux patients recensés en 24 heures.

Au total, l’épidémie a fait 8.071 morts en Iran, selon des chiffres officiels.

Réouvertures de frontières

L’Autriche rouvre ses frontières, à l’exception de celles avec l’Italie.

L’Allemagne et la Belgique prévoient de faire de même le 15 juin.

De son côté, l’Espagne a annoncé jeudi la réouverture de ses frontières terrestres avec la France et le Portugal à partir du 22 juin.

La Chine entrouvre son ciel

La Chine a annoncé jeudi une reprise très limitée des vols internationaux à compter du 8 juin, levant de facto l’interdiction qui pesait sur les transporteurs américains. Une décision qui intervient après une menace de Washington de suspendre des vols de compagnies chinoises aux Etats-Unis.

Toutes les compagnies étrangères pourront assurer un vol par semaine en provenance et à destination de la Chine, les passagers devant toutefois faire l’objet d’un dépistage du nouveau coronavirus à leur arrivée sur le sol chinois.

« Bien public mondial »

Plus de 50 pays et plus de 35 chefs d’Etat et de gouvernement se sont réunis jeudi lors d’un sommet virtuel destiné à récolter des fonds pour l’Alliance du vaccin (Gavi).

L’Alliance espère lever 7,4 milliards de dollars pour continuer les campagnes mondiales de vaccination contre la rougeole, la polio ou la typhoïde.

« Un vaccin contre le Covid-19 doit être vu comme un bien public mondial », a déclaré à l’ouverture du sommet, dans une vidéo préalablement enregistrée, le secrétaire général de l’ONU Antonio Gutteres.

Couvre-feu à Bahia

Un couvre-feu est imposé depuis mercredi dans une vingtaine de localités de l’Etat de Bahia, dans le Nord-est du Brésil, pour tenter de contenir l’expansion galopante de la pandémie.

Hommage aux soignants

Pour adapter la célébration du 14 juillet aux exigences sanitaires en vigueur en France, le traditionnel défilé à Paris sur les Champs-Elysées sera remplacé par une cérémonie militaire place de la Concorde, qui rendra aussi hommage aux soignants, a annoncé la présidence française.

Il n’est pas prévu pour l’instant d’ouvrir l’événement au grand public, mais « la situation pourrait être réévaluée d’ici le 14 juillet » si la situation sanitaire s’améliore, selon la présidence.

Liban: 4ème plus forte progression

Le Liban a connu une nouvelle hausse ces dernières 24 heures avec 50 cas infectés déclarés ce jeudi, dont 42 habitants d’une même localité, Barja, située dans le Chouf. C’est la 4ème plus forte progression depuis la découverte d’un premier cas, le 21 février dernier

L’origine de ce cluster serait lié au retour d’une femme d’Arabie Saoudite et qui n’aurait pas respectée les mesures d’isolement pourtant nécessaires. Au total, 113 personnes qui seraient ainsi entrés en contact avec elle seraient actuellement placées en quarantaine.

Le Ministre de la Santé Hamad Hassan précise que 16 personnes de retour de l’étranger seraient également placés en quarantaine, qui doit se faire sous la supervision des municipalités ou directement à l’Hôpital Universitaire Rafic Hariri.

Le nombre des contaminations est désormais autour des 1306. dont 71 personnes sont actuellement hospitalisées, 5 en soins intensifs. et dont 731 personnes sont guéries.

Un nouveau décès a été signalé, celui d’une dame qui souffrait d’une maladie chronique et qui avait été rapatriée depuis 1 mois du Koweït. Portant le chiffre des décès à 28.

Sources: AFP; Libnanews