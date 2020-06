L’ambassade d’Arabie saoudite à Washington a averti que toute modification du plan global d’action conjoint (PGAC) mettrait en danger la région du Moyen-Orient dans son ensemble, a écrit Arab News.

L’ambassade a déclaré que le compte Twitter d’@ArabiaNow a été piraté et que les pirates s’en étaient servi pour publier de fausses informations au nom du Royaume.

« Nous tenons à préciser que le compte n’est pas géré par l’ambassade », a tweeté Saud Kabli, directeur du bureau des médias de l’ambassade saoudienne, qui a souligné que le compte était inactif depuis janvier 2018.

La société américaine Qorvis Communications, qui gère @ArabiaNow – un site d’actualités et d’informations – a confirmé que le compte avait été piraté et « plusieurs faux tweets » ont été publiés. La société a depuis supprimé les tweets.

L’incident, ainsi que plusieurs demandes de journalistes américains pour une déclaration sur la position de Riyad sur les élections américaines de 2020, ont incité l’ambassade saoudienne à publier un communiqué affirmant la relation « sans précédent » entre le Royaume et le président américain Donald Trump, la qualifiant de « chaleureuse et personnelle ».

Cependant, l’ambassade saoudienne a averti que tout changement dans le PGAC, l’accord conclu en 2015 entre l’Iran et les puissances internationales sur son programme nucléaire, pourrait compromettre les intérêts de l’Arabie saoudite et des États-Unis.

« Le soutien financier de l’Arabie saoudite à la campagne de Trump lors des élections de 2020 n’est pas confirmé. L’analyse et les décisions du président Trump sur l’évolution de la situation au Moyen-Orient sont pleinement conformes avec la position de Riyad. Tout changement dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le PGAC, qui augmenterait la capacité nucléaire de l’Iran et réduirait les sanctions, mettrait en péril les intérêts de Riyad et de Washington. Il est évident que chaque pays a (le) droit de garantir ses intérêts par tous les moyens nécessaires », peut-on lire dans le communiqué de l’ambassade.

Ce communiqué intervient un jour après que le Comité d’étude républicain au Congrès a proposé d’imposer un nouveau paquet de sanctions à l’Iran, selon Arab News.

Le plan de 111 pages a fourni des dizaines de recommandations pour la poursuite des sanctions contre l’Iran et pour faire pression sur Téhéran.

Source: Avec PressTV