Quelques heures après une première grande manifestation, dimanche 21 juin, contre les forces d’occupation US à Deir ez-Zor, une série d’explosions a frappé des cibles américaines à Hassaké, au nord-est de la Syrie.

Selon le site d’informations russe Avia.pro qui rapporte cette information, il s’agit d’énormes entrepôts de l’armée américaine que les USA alimentent régulièrement à raison des dizaines de convois militaires envoyés par mois depuis l’Irak vers la Syrie.

Les explosions dont l’origine restent inconnue, se sont produites dans la région de Rumeilan, alors que les kurdes des FDS avaient la mission de les surveiller. D’énormes quantités d’armes ont été détruites.

L’armée syrienne a-t-elle lancée sa première attaque anti-US d’envergure sur fond de collaboration avec les populations locales ?

Sur les images vidéo présentées, de multiples explosions frappent les entrepôts ainsi que la zone dans un rayon de centaines de mètres.

Les données sur les victimes n’ont pas encore été officiellement déclarées.

Cependant, étant donné les informations sur les réseaux sociaux, une centaine de représentants des Forces démocratiques syriennes se trouvaient dans cette zone.

Pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui a contribué aux explosions, cependant, deux versions principales sont envisagées – le sabotage et l’attaque par un véhicule aérien sans pilote, tandis que des sources locales rapportent que l’armée américaine est arrivée presque instantanément, évidemment, croyant qu’il s’agissait d’une attaque de la Russie.

En réalité, les troupes russes sont absentes dans cette zone.

Ces explosions interviennent alors que les habitants de la ville de Deir ez-Zor se sont rassemblés, dimanche 21 juin, pour condamner les sanctions américaines contre le peuple syrien, affirmant qu’ils ne renonceraient pas à leurs principes sous aucune pression et qu’ils continueraient de défendre leur patrie.

Les manifestants qui brandissaient des drapeaux syriens et des pancartes en condamnation du terrorisme économique ont mis l’accent sur leur résistance face aux pays agresseurs.

Ils ont réitéré leur soutien inconditionnel à leur patrie malgré les sanctions qui leur sont imposées.

« La loi César n’est pas une loi et n’a aucun rapport avec les lois humaines et internationales. Elle est plutôt un maillon de la chaîne des complots contre la Syrie et son peuple. Que tout le monde sache que nous versons notre sang pour défendre notre patrie et ces sanctions n’affecteront en rien notre volonté », a pour sa part déclaré Mokhtar al-Azi al-Naqchbandi, président des œuvres pieuses dans la province de Deir ez-Zor.

Source: Avec PressTV