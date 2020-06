Alors que la date butoir du premier juillet annoncée par le Premier ministre israélien pour l’annexion des parties de la Cisjordanie aux territoires déjà occupés s’approche, les avertissements et les appels aux armes se multiplient par les groupes de résistance palestiniens.

Le chef adjoint du Bureau politique du Hamas, Moussa Abou Marzouq, a déclaré, le jeudi 25 juin, que la résistance armée était à la tête de liste des options pour répondre au plan du régime israélien d’annexer environ 30% de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain aux territoires occupés, a rapporté la chaîne iranienne arabophone Al-Alam.

Une déclaration de guerre

Dans ce droit fil, le porte-parole des brigades Ezzeddine al-Qassam, branche armée du Hamas, a souligné que le plan d’annexion de la Cisjordanie était considéré comme une déclaration de guerre.

« La résistance palestinienne considère le projet d’annexion de la Cisjordanie comme une déclaration de guerre contre elle-même », a affirmé Abou Obeida avertissant que « la résistance agirait de manière à ce que l’ennemi sioniste regrette sa décision d’annexer la Cisjordanie ».

Coordination entre les factions de la Résistance

Par ailleurs, le porte-parole du Jihad islamique de la Palestine a fait état de la parfaite coordination de différentes composantes de la Résistance pour faire face au plan d’annexion de la Cisjordanie.

Musab al-Barim a déclaré que la décision du régime israélien d’occuper la Cisjordanie constituait une agression sans précédent contre tous les droits du peuple palestinien.

Dans une interview avec la chaîne yéménite Al-Massirah, il a souligné que la Résistance a la capacité d’affronter l’ennemi sioniste et de défendre les lieux saints.

« Tous les groupes de résistance resteront unis contre ce plan avec toutes leurs forces », a-t-il affirmé notant que le conflit avec le régime sioniste se poursuivrait jusqu’à la libération complète de la Palestine.

Rappelons que le mouvement de résistance islamique de la Palestine, le Hamas, a appelé le 23 juin les Palestiniens au soulèvement populaire en réponse aux agressions israéliennes.

Dans une déclaration publiée ce mardi, le Hamas a appelé à des soulèvements populaires, des mouvements inclusifs et publics, et à l’utilisation de tous les moyens de résistance pour mettre fin à l’agression du régime israélien et à l’oppression.

Source: Avec Parstoday