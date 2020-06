Le groupe d’avocats du Hezbollah a salué la décision rendue, au nom du peuple libanais, par le juge des référés à Tyr (sud), Mohammad Mazeh, qui a publié un ordre d’interdiction aux médias de transmettre les déclarations déstabilisatrices de l’ambassadrice américaine au Liban, Dorothy Shea.

Et de souligner : « cette décision judiciaire nationale et honorable reflète le désir de tous les composantes du peuple libanais résistant ».

Dans un communiqué publié samedi 27 juin, le groupe des avocats a dénoncé « les insultes et l’ingérence flagrante de l’ambassadrice des États-Unis au Liban, Dorothy Shea, dont les propos violent toutes les coutumes et traités parrainées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Celle-ci a prononcé des déclarations haineuses à l’encontre du gouvernement libanais, violant ainsi la souveraineté libanaise en s’ingérant dans les affaires internes de la patrie ».

Et de noter : « les propos de cette ambassadrice confirment que le blocus inhumain que son pays exerce contre le peuple libanais et les peuples de la région constitue un crime contre l’humanité au sens du droit international.

Sa déclaration est considérée comme une violation du premier paragraphe de l’article 41 de la Convention de Vienne, qui contraint le diplomate à respecter les lois et règlements de l’État dans lequel il exerce ses fonctions et à ne pas s’immiscer dans ses affaires internes ».

«Le fait qu’elle a taxé de terrorisme le Hezbollah et sa résistance constitue une insulte et une agression contre le peuple libanais, ses martyrs, ses blessés et les sacrifices qu’ils ont subis suite à la politique des États-Unis et leur soutien illimité- en matières d’armes, de fonds et médiatique- à l’agression sioniste contre le Liban, la Palestine et tous nos pays arabes. Ce que l’ambassadrice a commis nécessite des excuses claires du peuple libanais », a en outre expliqué le groupe d’avocats du Hezbollah.

Source: AlManar