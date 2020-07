Le secrétaire général de l’Otan a affirmé qu’il était prêt à un dialogue avec la Russie, ce qu’il considère comme le «meilleur moyen d’interaction» avec ce pays, appelant les membres de l’organisation militaire à coopérer en ce sens lors d’une vidéoconférence au German Institute for Global and Area Studies.

Le dialogue est le meilleur moyen pour les pays de l’Alliance atlantique pour interagir avec la Russie, selon le secrétaire général de l’Otan qui pense qu’il ne faut pas avoir peur de parler à la Russie.

«J’ai beaucoup d’expérience en matière de coopération avec la Russie en Norvège. Et mon message à tous les alliés de l’Otan est de ne pas avoir peur de parler à la Russie. La Russie est notre voisine, et nous sommes intéressés par la désescalade, empêcher une course aux armements et une nouvelle guerre froide. Le dialogue est le meilleur moyen d’interaction avec la Russie. Si elle s’oppose à nous, nous serons prêts à répondre. Si elle est prête à coopérer et change de comportement, nous serons également prêts à le faire», a déclaré Jens Stoltenberg lors d’une vidéoconférence au German Institute for Global and Area Studies (GIGA).

La Russie se prononce pour un dialogue avec l’Otan

Auparavant, le ministre Sergueï Lavrov s’était dit favorable au renouvèlement du dialogue avec tous les pays de l’Otan afin de traiter de manière intégrée toutes les questions de sécurité sur le continent européen.

«Je dis seulement que nous sommes favorables à la reprise d’un dialogue normal avec tous les pays membres de l’Alliance dans le domaine militaire, pour traiter ensemble de toutes les questions relatives à la sécurité militaire et politique sur le continent européen, et dans l’Euro-Atlantique dans un contexte plus large, à la base d’une analyse et d’une évaluation objectives des risques et menaces qui existent ici», avait déclaré Sergueï Lavrov.

Source: Sputnik