Sous prétexte de ‘lutter contre la pandémie du Covid-19’, les Emirats arabes unis avancent dans la normalisation de ses relations avec l’entité sioniste. Deux entreprises israéliennes militaires et les Émirats arabes unis ont signé, jeudi 2 juillet, un accord pour travailler conjointement à la recherche et au développement de technologies.

« Group 42, une société de technologie basée à Abu Dhabi, a signé un protocole d’accord avec la société israélienne pour le développement d’armes et de technologie militaire, Rafael Advanced Defence Systems et avec l’entreprise de construction aéronautique israélienne, Israel Aerospace Industries », selon l’agence de presse émiratie WAM, cité par la télévision israélienne i24.

« Au G42, nous envisageons la coopération internationale comme un moyen de développer des solutions technologiques nouvelles et innovantes pour le bien public », a déclaré le groupe dans un communiqué.

« Notre entreprise a le privilège de suivre l’exemple et de partager ses ressources et son expertise avec Rafael et l’IAI pour une cause aussi importante », est-il encore dit.

L’Israel Aerospace Industries a également confirmé l’accord. « Nous considérons avec la plus grande importance la coopération pour des solutions révolutionnaires », a pour sa part estimé la société israélienne.

« Nous sommes fiers de nous associer au groupe 42 des Emirats Arabes Unis et espérons que cela conduira à une future coopération entre les deux pays », indique également le communiqué.

Selon le site web de la société d’Abu Dhabi, le Groupe 42, également connu sous le nom de G42, est spécialisé dans l’intelligence artificielle et le cloud computing.