L’Organisation iranienne de l’énergie atomique a reconnu que le récent incendie avait causé des dégâts importants à une installation du site nucléaire de Natanz, avant d’annoncer l’élargissement de ce site qui sera doté d’équipements plus modernes, rapporte l’agence IRNA.

L’Iran construira un bâtiment plus grand en lieu et place de celui endommagé par un incendie sur le site nucléaire de Natanz, et y installera des équipements plus modernes, a annoncé dimanche 5 juillet le porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, Behrouz Kamalvandi.

« A moyen terme, cet accident pourrait ralentir le plan de développement et de production de [centrifugeuses] avancées, mais si Dieu le veut, et avec les efforts incessants […] des collègues [de l’OIEA] nous compenserons ce ralentissement de façon que soient créées sur ce site davantage de capacités qu’auparavant », ajoute-t-il.

Le porte-parole a reconnu que les flammes avaient causé un préjudice matériel et financier important, détruisant certains équipements et en endommageant d’autres. «L’incident a causé des dégâts importants, mais il n’y a pas eu de victimes», a-t-il précisé.

La construction du site souterrain a commencé il y a sept ans, mais n’a jamais été achevée en raison du lancement des négociations internationales sur le dossier nucléaire iranien, a-t-il rappelé.

Selon Irna, le porte-parole a souligné que les activités actuelles d’enrichissement d’uranium à Natanz n’étaient pas affectées par l’accident.

Incendie au site nucléaire de Natanz

Le 2 juillet, l’agence d’information Tasnim a annoncé que les autorités avaient signalé un incendie sur le site nucléaire de Natanz. La superficie du site construit à huit mètres sous terre est de 100.000 m2. M.Kamalvandi a d’abord évoqué un «incident».

Il s’agit de l’une des installations surveillées par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Cette dernière a confirmé qu’il n’y avait pas de matériaux radioactifs sur les lieux de l’incendie.

Les autorités iraniennes ont de leur côté déclaré que le site fonctionnait comme d’habitude.

Un accident ou un acte de subversion?

La cause du sinistre n’a pas encore été précisée. Selon le journal The New York Times, l’incendie aurait été provoqué par l’explosion d’une bombe ou par une panne technique. L’agence Associated Press suppose qu’il s’agissait d’un acte de subversion.

Les autorités iraniennes ont indiqué avoir établi « avec précision les causes de l’accident » mais affirment ne pas vouloir les révéler au public dans l’immédiat « pour certaines raisons de sécurité ».

Des responsables sécuritaires iraniens ont déclaré que l’Iran riposterait s’il s’avérait qu’Israël ou les États-Unis étaient derrière toute tentative visant les sites nucléaires iraniens.

Un général israélien se dit préoccupé

Dans ce contexte, le général Amos Yadlin, ancien chef du secteur de renseignement de l’armée israélienne, s’est dit préoccupé quant à une possible attaque de rétorsion de l’Iran.

« Israël devra se préparer à contrer toute action militaire de l’Iran », a-t-il averti.

Amos Yadlin a déclaré que si « Israël était accusé par l’Iran, il devrait être préparé sur le plan opérationnel à la possibilité d’une réponse iranienne, peut-être dans l’arène cybernétique, une attaque de missile depuis la Syrie ou une attaque à l’étranger ».

Par ailleurs, le ministre israélien des Affaires militaires a refusé de commenter le récent incendie dans la centrale nucléaire iranienne de Natanz.

« Je ne peux ni rejeter ni confirmer l’implication d’Israël dans cet incident ou d’autres incidents survenus en Iran », a déclaré Benny Gantz.

Sources: AFP + Sputnik + PressTV