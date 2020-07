L’Agence nationale de renseignement en Serbie a arrêté 2 Israéliens qui participent à de violentes manifestations antigouvernementales.

Deux Israéliens ont été arrêtés par l’Agence serbe de renseignement de sécurité [BIA] après avoir participé à de violentes manifestations antigouvernementales à Belgrade, a rapporté le journal Kurir.

Le président serbe Aleksandar Vucic avait déclaré auparavant que des agents étrangers alimentaient les troubles qui ont jusqu’à présent fait des dizaines de blessés.

Les renseignements serbes ont identifié les hommes israéliens comme étant : Roman Levin, né le 20 avril 1999 en Ukraine, et Arthur Furman, né le 10 juin 2002 au Kirghizistan. Les deux hommes ont été arrêtés lorsqu’ils étaient en train de tirer des sacs de gravats sur la route et des conteneurs qu’ils ont renversés et ont tenté d’incendier.

Levin et Furman ont été arrêtés par des membres du ministère serbe de l’Intérieur la veille au soir afin de clarifier les raisons de leur séjour dans le pays. Cependant, les deux hommes ont été libérés peu de temps après.

Furman est entré en Serbie le 19 juin, tandis que Levin est arrivé dans le pays le 3 juillet. Tous deux sont entrés en Serbie par le poste frontière de Surcin.

Le rapport Kurir a publié des photos des passeports « israéliens » des deux hommes.

Selon certains médias, les deux membres auraient été impliqués dans le renversement du gouvernement ukrainien en 2015.

