Alors que l’entité de l’occupation sioniste s’apprête pour annexer des pans de la Cisjordanie occupée et de la vallée du Jourdain, avec un feu vert américain, elle poursuit la confiscation des terres palestiniennes .

Ce lundi 20 juillet, les forces d’occupation israéliennes ont confisqué 700 acres à l’est de la province de Bethléem , et ont volé une bassine archéologique datant du sixième siècle de notre ère.

Terres pillées pour un parc

Selon les médias palestiniens, les régions confisquées sont des terres agricoles situées dans la région al-Aakbane, au pied du mont al-Fureidis, à l’est de Bethléem. Elles appartiennent à trois familles palestiniennes, al-Asaker, al-Wahech et al-Moussaadah.

Elles ont été assiégées et clôturées depuis quatre jours pour en faire un parc qui sera baptisé Herodone, précise le site d’information palestinien Paltimes.

La zone orientale de Bethléem fait depuis quelques temps l’objet d’une campagne de colonisation au cours de laquelle les bulldozers israéliens ont saccagé le sol dans le but d’élargir une colonie , Ebi Hanhel, construite sur les terres du village palestinien Keyssane.

Une bassine archéologique volée

Dans une autre localité de Bethleem, Takoue, les soldats israéliens ont volé une bassine archéologique après avoir perquisitionné la maison où elle se trouvait, et séquestré les membres de sa famille.

Selon le chef de la municipalité de cette localité, cette bassine d’un mètre et demi de diamètre et de 7 tonnes date de plus de 1600 années. Présentant des inscriptions en plusieurs langues, elle avait été restituee après avoir été volée plusieurs fois de l’entourage de son lieu d’origine, Kharbet-alDeir. Elle était déposée à Takoue pour être transportée vers un musée archéologique de la Cisjordanie.

Les soldats israéliens l’ont placée sur un camion et l’ont emmenée vers une destination inconnue.

Dans la même province, les forces d’occupation ont perquisitionné une maison située dans le village Abou Anjim et arrêté un jeune.

Perquisitions et arrestations à Jénine

La ville de Jénine et son camp au nord de la Cisjordanie ont aussi été victimes d’un assaut des forces d’occupation qui ont procédé à des opérations de perquisition et arrêté un nombre de jeunes palestiniens qui repoussaient l’assaut.

Elles en ont arrêté trois, blessé un quatrième à la jambe, par des tirs de feu. Des cas d’asphyxie ont été signalés parmi d’autres jeunes par les gaz lacrymogènes.

Parmi les jeunes arrêtés, deux sont des anciens détenus.

Barrage de lutte contre le coronavirus détruit

Les forces d’occupation ont aussi détruit le barrage de l’amitié érigé par le comité d’urgence pour la lutte contre le coronavirus affilié aux forces de sécurité palestiniennes dans l’entrée sud de Jénine.

