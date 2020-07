Le commandant en chef adjoint de la Force aérienne de l’armée iranienne, le général de brigade Hamid Vahedi, a déclaré lors d’une interview avec l’agence de presse iranienne Tasnim que la Force aérienne de la République islamique d’Iran était conforme à la technologie du jour.

« Nous avons optimisé nos avions, surtout sur le plan radar, et nous avons fait d’infinis progrès dans ce domaine », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Nous avons travaillé sur les F-4, F-5 et F-14 et tout a bien fonctionné. De même, la Force aérienne s’est lancée dans le domaine de la fabrication d’avions. Le Saeqeh entre autres, dont un escadron a été déjà déployé à Tabriz, est un exemple manifeste de nos efforts dans le domaine de l’industrie de fabrication d’avions. En plus, nous disposons d’un avion d’entraînement de type Yassin qui a été dévoilé l’année dernière. Cet avion a été produit de A à Z en Iran. Nous allons optimiser Yassin en tant qu’avion d’entraînement et avion logistique ».

Le général de brigade Vahedi a réaffirmé que trois avions de combat Kowsar avaient été récemment remis à la Force aérienne de l’armée iranienne.

« L’ensemble des équipements électroniques, électriques et informatiques ainsi que tous les radars de ces avions ont été mis à jour. Ce n’est qu’un début », a-t-il ajouté.

Le commandant en chef adjoint de l’armée iranienne a souligné que cette Force cherchait à transformer ses avions en des avions furtifs.

« Il faut que les tests finaux soient accomplis pour que nous dévoilions nos avions furtifs », a-t-il réaffirmé.

Concernant la fabrication de bombes et d’armements, le général de brigade Vahedi a déclaré que la Force aérienne avait enregistré un important progrès.

« Le missile Sidewinder monté sur le F-5 n’avait qu’une portée de cinq miles alors que nous en avons augmenté la portée jusqu’à 12 miles, ce qui est très utile pendant les conflits aériens », a-t-il réaffirmé.

Le commandant en chef adjoint de la Force aérienne de l’armée iranienne a fait part de l’inauguration d’un établissement d’enseignement supérieur où les effectifs de la Force aérienne pourront suivre une formation dans le domaine de la technologie des drones et ses applications.

Source: Avec PressTV