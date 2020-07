Le projet de séparation de l’Etat syrien des milices kurdes de Syrie qui collaborent avec les Etats-Unis se concrétise de jour en jour dans la ville et la province de de Hassaké.

Depuis fin juin, les Forces démocratiques syriennes (FDS) sont en train de s’emparer des bâtiments gouvernementaux et d’en chasser leurs fonctionnaires.

Cela a commencé fin juin avec la Société générale de l’électricité et la société syrienne des graines. Leurs bâtiments dans deux quartiers de Hassaké ont été évacués et leurs employés et ouvriers interdits depuis de s’y rendre, sous le coup des menaces de kidnapping.

Ils sont désormais occupés par les miliciens kurdes qui se sont aussi emparés par la suite de la cité sportive, d’une partie des bâtiments de résidences pour les jeunes, de l’Association syrienne de l’informatique, du siège de la Direction de l’Industrie, du tourisme et de l’environnement, et de la branche de la société de Circulation, des bureaux de la direction de l’Etat-civil, et du siège de la Banque commerciale. Toutes ces sociétés relèvent tous de l’Etat syrien. Ils en ont aussi chassé leurs effectifs.

Le 22 juillet, les FDS se sont emparés d’une partie du bâtiment du centre de téléphonie Safia, située dans la province de Hassaké, à 13 km de la ville éponyme.

Elles avaient occupé le siège du centre des communications de cette localité le 12 juillet dernier mais se sont finalement résignées à laisser ses employés y revenir, suite à leur sit-in, et en raison de la suspension des services de plus de 800 abonnés sur les 2000.

Avec l’aide des forces américaines qui sont intervenues en Syrie sous prétexte de combattre Daech, les FDS occupent désormais plus du quart du territoire syrien, à l’Est, dans les provinces de Hassaké, Deir ezzor et Raqqa.

Les troupes américaines y ont installé 11 bases militaires surtout dans les zones pétrolifères . L’une d’entre elles se situe dans la localité Tal Borak, à mi-chemin entre la ville de Hassaké et le camp pétrolier Tal Ramilane. Selon des sources turques citées par l’agence turque AAA, les Etats-Unis comptent transformer Hassaké en un centre d’administration des champs de pétrole qu’ils pillent en le faisant passer par le Kurdistan d’Irak.

En s’emparant des batiments de l’Etat syrien, les Kurdes des FDS entament la procédure de leur autonomie et leur séparation de la Syrie, assurent certains observateurs.