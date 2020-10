Le ministre du Tourisme israélien Asaf Zamir a annoncé sa démission du gouvernement en raison de la situation actuelle et pour protester contre les décisions du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans la lutte contre le coronavirus.

Étant celui qui a enregistré le plus de cas d’infection avec 445 pour 100.000 habitants, Israël vient en tête en chiffre de contaminations, proportionnellement à sa population, estime l’AFP.

Selon le site Worldometers.info, l’entité sioniste compte en tout 258.920 contaminations et 1.633 décès. Et la tendance est à la hausse depuis le mois d’août dernier. Pour le vendredi 2 octobre il y a eu 5.430 nouvelles infections et 11 décès.

« Je suis inquiet pour Israël qui est sur le point de s’effondrer et il est clair que rien ne changera tant que Netanyahu est Premier ministre », a déclaré Zamir qui appartient au parti Bleu-Blanc dirigé par Benny Gantz, l’actuel ministre de la Défense dans le gouvernement actuel de coalition pour le partage de pouvoir.

Sur sa page Facebook, cet ancien maire-adjoint de Tel Aviv a indiqué avoir rencontré ce dernier pour lui faire part de sa décision de démissionner.

« Je ne peux plus m’assoir dans un gouvernement dirigé par quelqu’un en qui je n’ai pas confiance », a-t-il souligné.

Selon lui, la pandémie du nouveau coronavirus et la santé des Israéliens ne viennent qu’en seconde position dans les priorités du Premier ministre.

«En revanche, les considérations personnelles et juridiques occupent le devant de la scène pour lui », estime Zamir, en allusion aux trois affaires de corruption, de fraude et d’abus de confiance dans lesquelles il est trempé et auxquelles il devrait répondre s’il en vient à être jugé.

Le ministre considère que Netanyahu est dans l’incapacité de sauver le pays de la crise profonde dans laquelle il se trouve.

« C’est lui qui nous a menés jusque-là. Il est responsable de la situation sanitaire et de la crise économique et sociale qui nous menacent », a-t-il accusé.

Chaque semaine des milliers de manifestants se rassemblent devant la demeure de Netanyahu exigeant son départ. Ils l’accusent récemment de décréter des restrictions, sous prétexte de la pandemie, afin d’échapper à la Justice.

Source: Médias