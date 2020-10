Le ministre israélien des Affaires étrangères, , se sont rendus le mardi 6 octobre à Berlin au musée de la Shoah en présence de leur homologue allemand, Heiko Maas, après s’être entretenus sur l’accord de normalisation récemment signé à la Maison Blanche à Washington.

Les deux hommes ont écrit des messages sur le Livre du souvenir du Mémorial, le ministre émirati inscrivant notamment en anglais «Never again», «plus jamais ça», selon une photo tweetée par une diplomate israélienne.

« Je salue les âmes de ceux qui ont été victimes de l’Holocauste », a écrit Al Nahyan, avant de citer une prière juive traduite en arabe: « Que leurs âmes soient liées dans les liens de la vie. » « Jamais plus », a-t-il écrit, en anglais et en arabe.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a signé le 15 septembre avec les Émirats arabes unis et Bahreïn des accords dénoncés par les Palestiniens, sous l’égide de Donald Trump qui espérait apparaître en «faiseur de paix» avant la présidentielle américaine. Ces deux pays arabes sont les premiers à reconnaître l’entité sioniste, depuis l’Égypte et la Jordanie, respectivement en 1979 et 1994.

Des divergences perdurent cependant entre Israël et les Émirats. Donald Trump avait assuré qu’il n’aurait « aucun problème » à vendre des avions de chasse américains F-35 aux Émirats arabes unis, qui veulent en acquérir de longue date.

Or, Netanyahu s’oppose fermement à cette vente, pour préserver la supériorité militaire de son pays dans la région. L’accord était aussi censé être conditionné, selon les Émirats, à un arrêt de l’annexion de territoires en Cisjordanie occupée par ‘Israël’. Mais pour Netanyahu, il ne s’agit que d’un report.

Sources: AFP + Médias israéliens