La Résistance irakienne s’impatiente et l’Iran en tient compte. Si les forces populaires irakiennes décident un jour de combattre les Américains, la donne changera complètement pour les USA.

L’adjoint politique du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le général Yadollah Javani souligne que si jamais une guerre se déclenche dans la région, les Etats-Unis ne pourront jamais en sortir indemnes.

Lors d’une interview avec la chaîne satellitaire irakienne, Aletejah TV, liée au mouvement de la Résistance irakienne, Kataeb Hezbollah, le général Javani a souligné : « Les Américains menacent de viser les unités et les bases des Hachd al-Chaabi ; je crois que les Hachd ont fait jusqu’à aujourd’hui, preuve de patience et de retenue. Si un jour, ils décident de répondre aux Américains, un sort particulier sera réservé à ces derniers ».

« Les Américains, en signant le traité sécuritaire avec Bagdad, se sont en fait sauvés du bourbier que constitue pour eux, l’Irak. Toutes les menaces qu’ils avancent ne sont qu’un test pour évaluer le degré de patience des forces armées irakiennes », a rappelé le général Javani.

« Les Américains n’ont remporté, durant ces dernières années, aucune des guerres qu’ils avaient déclenchées. Et aujourd’hui, ils ne se voient pas en mesure d’entrer en guerre contre l’Iran et le peuple iranien. S’ils font entrer, de temps à autre, un navire dans les eaux du golfe Persique, soulevant en même temps des campagnes médiatiques autour, cela signifie qu’ils se sentent vaincus et ça plus que jamais… Nous avons la ferme conviction que chaque fois que les Américains font entrer leurs navires dans le golfe Persique, la possibilité d’une guerre diminue parce qu’ils savent très bien que leur arrivée dans le golfe Persique signifie leur mort définitive. Il est impossible qu’une guerre soit éclatée dans la région et que les Américains puissent survivre ».

Source: Avec PressTV