Quelque 200 sociétés et gouvernements étrangers ont réalisé des profits colossaux grâce au président américain Donald Trump, en concluant des transactions avec ses sociétés et ses hôtels en échange de facilités, a révélé le quotidien américain New York Times.

Et depuis qu’il a été élu président des Etats-Unis, les sociétés qui appartiennent à sa famille ont réalisé des gains de l’ordre de 12 milliards de dollars, ajoute le journal, selon lequel Trump n’a pas honoré ses promesses électorales de 2016, d’assécher les marais de népotisme et de clientélisme selon ses propres termes.

Parmi ceux qui soutiennent le locataire de la Maison Blanche, précise le journal, il y a des directeurs exécutifs, des milliardaires, des responsables gouvernementaux étrangers, des avocats hauts-placés. Ils ont remporté des contrats fédéraux et obtenu des dérogations aux lois. D’aucuns ont été nommés ambassadeurs ou dans des équipes de travail fédérales.

Toujours d’après NYT, 70 organisations, sociétés ou gouvernements étrangers ont fait des réservations dans les propriétés de Trump pour y organiser des évènements alors qu’ils les faisaient ailleurs avant son élection.

