Le roi Abdallah II de Jordanie a démis de leurs fonctions dans l’armée ses deux frères, les princes Fayçal ben al-Hossein et Ali ben al-Hossein, ainsi que son cousin, le prince Talal ben Mohamed.

La restructuration des forces armées jordaniennes a débuté en octobre 2016 à la demande du roi Abdallah II de Jordanie.

Le roi jordanien a formulé cette demande dans une lettre à l’adresse du général de division Mahmoud Farihat.

Cette décision a été prise, à en croire le roi jordanien, en raison de la situation chaotique de la région notamment à cause de la lutte contre le terrorisme.

« Le limogeage des commandants de l’armée est intervenu après qu’ils ont été promus aux grades élevés et cela a constitué un message de la part d’Abdallah II aux hauts gradés de l’armée notamment les chefs de tribu, un message comme quoi “moi je commence le limogeage par mes propres frères” », a déclaré Omar Kallab, un analyste politique.

En ce qui concerne la réduction des dépenses militaires et la menace proférée par les États-Unis de couper leurs aides à certains pays, Omar Kallab, cité par Arabe 21, a déclaré : « La décision de restructurer l’armée avait été prise avant la récente décision du président américain de reconnaître AlQods comme capitale d’Israël. En avril dernier, lors de sa rencontre avec nous, le roi a parlé de la réduction des dépenses et de la diminution du nombre des hauts gradés ».

« Le prince Fayçal ben al-Hossein, général de division, assistant spécial d’état-major, et le prince Ali ben al-Hossein, général de division, chargé sur ordre du roi de former et de diriger un centre de sécurité nationale et de gestion de crise, font partie des commandants qui ont été mis à la retraite », a précisé ce site.

Parmi les personnalités limogées, figure le nom du prince Hamza ben al-Hossein, colonel de l’armée, commandant de la 3e brigade royale.

Il y a aussi le prince Hachem, le plus jeune frère du roi, un haut commandant de l’armée jordanienne. Il était général de brigade et chef de la Cour royale.

Source: Avec PressTV