Le journaliste américain Steven Snyder, s’est interrogé, au cours de l’émission The World, diffusée sur la station de radio BRI, sur le bien-fondé des accusations de corruption adressées contre le prince saoudien Walid bin Talal , cousin du prince héritier Mohammed bin Salman, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Se référant au quotidien américian USA Today, M. Snyder s’est demandé : « comment l’une des personnes les plus riches au monde a été arrêtée et personne n’en parle? » rappelant que « le prince Walid bin Talal, est détenu en Arabie saoudite depuis deux mois, sans que son histoire soit relatée par les médias ».

Le journaliste, a émis des doutes , à travers son compte Twitter , intitulé : »Je suis journaliste et j’essaie d’être juste et honnête », sur les accusations de corruption contre le prince Walid sur la base que ce dernier est censé s’entendre avec son cousin, surtout en ce qui concerne sa politique d’ouverture et l’octroi de droits aux femmes ».

A son tour, la chaine satellitaire américiane CNBC a rapporté de la part du journaliste américain Jake Novak, qui connait bien Walid bin Talal , que « la détention de ce dernier n’a rien à voir avec la corruption » ajoutant que « le gouvernement saoudien a rassemblé des sommes colossales de ce qu’il a appelé « les grandes baleines » soit les détenus riches, et ce, via des règlements financiers ».Voire, « un des princes saoudiens détenus a payé 1 milliard de dollars pour sa libération, en allusion au prince Meteeb bin Abdullah, ancien chef de la garde nationale », selon USA Today.

M.Novak s’est interrogé sur le silence des médias US qui connaissent bien Walid bin Talal puisqu’il était souvent invité sur les plateaux de CNN, CNBC, Bloomberg et Fox. Mais aussi, il a dénoncé le silence des hommes d’affaires américains, qui connaissent Walid et dont la fortune est estimée à 20 milliards de dollars sans compter qu’il occupe le 45eme rang parmi les plus riches au monde. Il a rappelé que le prince Walid est un ami de Bill Gates et de Rupert Murdoch , président de Foxnews. Il s’est même rendu l’an dernier à la Silicon Valley pour rencontrer le propriétaire de Facebook, Mark Zuckerberg.

Et de répondre : »La raison est que les hommes d’affaires en Amérique ne veulent pas embarrasser les autorités saoudiennes, en particulier le prince héritier Mohammed bin Salman, surtout que le royaume a l’intention d’enregistrer la société pétrolière Aramco, dans la bourse mondiale. Aramco est estimé à deux trillions de dollars et donc, chacun veut sa part du gâteau ».

M.Novak a également pointé du doigt le silence de Twitter ,surtout que Walid Bin Talal est son plus gros investisseur et en possède les deux tiers. Le journaliste a exprimé sa conviction que pour Twitter, peu lui importe ce qui advienne à Walid bin Talal, car pour Twitter, les fonds d’investissement seront certainement transferés à un membre de la famille royale saoudienne ou bien Walid sera libéré et les choses reprondront leur cours normal ».

M.Novak a conclu que « l’attitude de Twitter prouve qu’il faut être trés prudent quand il s’agit d’évaluer sa valeur personnelle dans les entreprises dans lesquelles vous investissez ».

Source: Médias