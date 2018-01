Le secrétaire général du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah a mis en garde « l’entité sioniste de ne pas plaisanter avec l’Etat libanais qui a rejeté la demande israélienne de construire un mur sur la frontière libano-palestinienne ».

Sayyed Hassan Nasrallah a estimé que « c’est l’entité sioniste qui est derrière l’attentat qui a eu lieu à Saida, au Liban, contre un cadre de la résistance palestinienne » le qualifiant d’ « agression contre le Liban, de violation contre la souveraineté du Liban et un début grave de possibles attentats israéliens sur le territoire libanais ».

« Je tire la sonnette d’alarme » a-t-il martelé.

S’exprimant à l’occasion du quarantième jour du décés de Fayez Moughnieh, père du martyr -commandant en chef de la résistance islamique Imad Moughnieh, sayyed Hassan Nasrallah a dénoncé l’ « annonce faite par Tillerson de garder les forces américaines en Irak et en Syrie sous prétexte d’empêcher le retour de Daech dans la région » soulignant que »l’armée syrienne et les forces irakiennes sont capables d’empêcher leur retour ».

Pour ce qui est de la venue d’un comité US de justice au Liban afin d’enquêter sur un soi-disant trafic de drogue conduit par le Hezbollah, son éminence a affirmé que « ce comité est le bienvenu, car les accusations de Trump sont de purs mensonges surtout que le Hezbollah est réputé pour ses positions fermes contre le trafic de drogue encore moins sa consommation. Le trafic de drogue est prohibé dans notre religion, en plus c’est une question d’ordre morale » notant « que ce genre d’allégations visent à convaincre les gens que le Hezbollah est une organisation criminelle , après avoir échoué de prouver qu’il est une organisation terroriste, sachant que le Hezbollah est la plus importante force qui a affronté le terrorisme et les groupes terroristes dans la région ».

Source: AlManar