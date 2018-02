Le ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatemi, a déclaré que » l’Iran avait réussi à surmonter toutes les mesures d’embargo , au point, d’être en mesure d’assurer tous les besoins et plus, de nos forces armées », a rapporté l’agence d’informations iranienne Farsnews.

S’exprimant depuis Bakou, lors d’une réunion avec le Président de la République , le Premier ministre et les ministres de la défense et de l’industrie de défense de la République d’Azerbaïdjan, il a exprimé « sa joie pour l’harmonie qui baigne au sein del’armée azerbaïdjanaise » soulignant que « les liens culturels, religieux et historiques qui existent entre les deux pays, fournissent un terrain propice au développement des relations entre les forces armées des deux pays ».

« Les deux pays voisins ont l’intention d’utiliser l’avantage de la proximité géographique et de voisinage pour développer les relations défensives et militaires », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que « la République islamique d’Iran pourrait étendre son coopération avec la République d’Azerbaïdjan dans de différents domaines comme des questions techniques, scientifiques, de nouvelles technologies et de production conjointe de l’industrie défensive ».

Insistant sur l’importance de ses rencontres avec le président, le Premier ministre et les ministres de la Défense et des Industries défensives de l’Azerbaïdjan, le général Hatami a indiqué que « les relations militaires entre Téhéran et Bakou ont une histoire lointaine ».

Le ministre iranien de la Défense a voyagé à Bakou suite à l’invitation officielle de son homologue azerbaïdjanais.

Il est accompagné d’une délégation, lors de cette visite de deux jours durant lesquels il rencontrera son homologue azerbaïdjanais, le colonel-général Zakir Hassanov, et de hauts responsables politiques et défensifs de ce pays.

Source: Médias