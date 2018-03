Une étude américaine a révélé que les Etats-Unis rémunéraient quelque 10 mille miliciens syriens et compte élever le chiffre à 65 milles d’ici la fin de l’an.

Selon le site d’information libanais al-Ahed News, l’étude en question a été réalisée auprès du département d’état américain pour la Défense et est destinée à son budget.

« Le commandement de l’armée américaine verse des fonds au groupes fiables de l’opposition syrienne et qui combattent activement Daech. Les paiements englobent 10.000 combattants qui ont été sélectionnés à partir des forces partenaires et leur salaire varient entre 200 et 400 dollars », est-il écrit dans l’étude.

Dans l’étude, il est question que 30 milles miliciens devraient être chargés d’effectuer des opérations contre Daech, alors que 35 mille autres seront chargés de sauvegarder la sécurité interne.

Le Pentagone avait déjà réclamé la somme de 300 millions de dollars pour financer de soi-disant forces de sécurité, au motif que « l’interruption du soutien à l’opposition fiable menace d’une résurrection de Daech , et compromet les exploits militaires américains dans la guerre contre le terrorisme en Syrie ».