Une unité d’infiltration de l’occupation s’est infiltrée mercredi dans une université palestinienne, en Cisjordanie occupée. Déguisés en journalistes, les forces d’occupation ont détenu le chef d’un mouvement estudiantin de l’université de Beir Zeit.

Les soldats d’occupation ont tiré plusieurs fois en l’air pour faire évacuer Omar al-Qaswani du campus, après l’avoir battu. Des affrontements ont éclaté entre des étudiants et les soldats d’occupation avant leur retrait de l’université.

Les forces d’occupation prétendent que M.Qaswani est à la tête de la cellule du Hamas à l’université de Birzeit qui a remporté les dernières élections du syndicat estudiantin.

Il convient de noter que l’université de Birzeit a été prise d’assaut des dizaines de fois par les forces d’occupation.

La direction de l’université a fermement dénoncé sur sa page facebook cette attaque barbare et la profanation dangereuse par l’occupation de l’enceinte des institutions d’enseignement supérieur palestiniennes, a rapporté le site palestinien arabs48.

Et de condamner: « la politique systématique de l’occupation pour détruire la vie éducative en Palestine en ciblant les institutions académiques et en particulier les institutions d’enseignement supérieur ».

Dans sa déclaration, l’université a appelé « les institutions internationales des droits de l’homme et académiques à soutenir l’université de Birzeit et les établissements d’enseignement supérieur. Ces violations entravent le progrès des établissements d’enseignement et l’accomplissement de leur rôle académique et humanitaire ».

