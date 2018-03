Dernières évolutions dans la Ghouta orientale: l’armée syrienne s’est finalement emparée de la localité de Mesraba et assiège militairement la ville de Haratsa, où se trouve la milice des Ahrar al-Cham.

Selon le correspondant d’al-Manar en Syrie, les forces gouvernementales syrienne se trouvent désormais à quelques centaines de mètres de leurs camarades qui stationnent dans la station des véhicules qui a été conquise depuis le mois dernier. Ce qui veut dire qu’elles ne vont pas tarder à scinder la Ghouta en deux: Douma et Harasta au nord, Jisrine , Arbine, et Zmelka au sud.

60 civils qui étaient séquestrés par les miliciens de Mesraba ont été libérés, a rapporté al-Manar, citant la télévision syrienne Al-Ikhbariyat

Les forces régulières « ont isolé Douma du reste de la Ghouta orientale, après avoir pris le contrôle de la route qui la relie à Harasta à l’ouest et de la localité de Misraba au sud », a dit pour sa part l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

« Les forces du régime sont ainsi parvenues à diviser la Ghouta orientale en trois: Douma et sa périphérie au nord, Harasta à l’ouest et le reste des localités au sud », selon l’Observatoire.

Selon Média de guerre (MG), instance médiatique de la Résistance, l’armée s’est avancé aussi d’une distance d’un Kilomètre , depuis ses positions dans le localité de Mahmadiyat en direction de la localité de Jisrine, au sud-est de la Ghouta, après avoir conquis 50% de la superficie qui était entre les mains des milices. Durant les combats à Iftiris, le chef de la milice Faylak al-Rahmane et ses hommes ont été tués, a indiqué MG, et confirmé la milice elle-même.

Livrer le Nosra

Dans la nuit de vendredi, la milice pro saoudienne Jaïsh al-Islam a accepté de livrer à l’armée syrienne les miliciens du front al-Nosra, ex-branche d’Al-Qaïda, rebaptisé front Fatah al-Cham, soi-disant séquestrés chez elle afin de les évacuer vers la province d’Idleb.

Lors de la conclusion de la résolution 2401 au sein de conseil de sécurité, en appelant à l’application d’une trêve de 30 jours en Syrie, la Russie était parvenue à en exclure aussi bien daech que le front al-Nosra, toutes deux étant des émanations d’al-Qaïda et inscrit sur la liste onusienne des organisations terroristes.

Le Centre russe pour la réconciliation en Syrie a pour sa part indiqué que des miliciens de l’est de la Ghouta orientale ont proposé aux autorités syriennes des négociations en vue de se retirer du front al-Nosra.

Vendredi, 13 miliciens et les membres de leurs familles ainsi que des dizaines de civils sont sortis de la Ghouta en empruntant le couloir de Wafidine, a rapporté le centre russe. Son porte-parole Iouri Evtouchenko a précisé que les miliciens sont partis sans armes et sans aucune provocation et doivent être ultérieurement envoyés à Idlib.

Les miliciens tuent les gens qui sortent

En plus de ce passage, l’armée syrienne en a dégagé un second à proximité de Jisrine.

Manifestation à Ghazlaniyat

Selon l’agence syrienne Sana, les miliciens ont ouvert le feu contre une voiture qui l’avait emprunté en direction du village Mleha. Une femme et trois enfants figurent parmi les tués.

Dans d’autres localités, Hamouriyat et Kafat Batna, les manifestations de soutien au pouvoir syrien se sont renouvelées au cours desquelles des drapeaux syriens ont été brandis et les habitants ont réclamé aux milices de les laisser sortir.

1500 familles voudraient se retirer de la Ghouta mais les rebelles les en empêchent, a assuré le centre russe.

D’autres manifestations de soutien à la libération de la Ghouta ont eu lieu dans la localité de Gazlaniyat.

Source: Divers