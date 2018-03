Le vol décollera à 18 heures, heure indienne, de l’aéroport de New Delhi. Une « extraordinaire réussite diplomatique et économique » selon le ministère israélien des affaires étrangères.

Une petite révolution…dans les airs. Pour la première fois, jeudi 22 mars, un avion de la compagnie Air India reliera sans escale l’Inde à « Israël », en survolant l’espace aérien saoudien. Ce vol New Delhi-Tel-Aviv décollera de la capitale indienne à 18 heures, heure locale avant d’atterrir aux alentours de 21h45, heure israélienne, à l’aéroport international de Ben Gourion.

Le ministère israélien des affaires étrangères s’est félicité hier d’une « extraordinaire réussite diplomatique et économique ».

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont connu un net réchauffement ces derniers mois, à l’initiative du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et de son homologue, Narendra Modi. Ce vol inaugural témoigne également du rapprochement entre alQods et Riyad, les autorités saoudiennes multipliant les initiatives d’ouverture, plus ou moins publiques, à l’adresse de celui qu’il voit comme son meilleur allié de circonstance contre les ambitions hégémoniques iraniennes au Moyen-Orient.

