Après toutes ces années, les médias continuent à nous parler «d’insurgés », un « effondrement des rebelles » et à présenter La Ghouta comme le « fief emblématique de l’opposition armée syrienne».

Une « opposition syrienne » qui prend en otage des civils, s’en sert comme bouclier humain et qui les exécutent lorsqu’ils essayent de s’enfuir est pourtant présentée com me victime du régime sanguinaire.

Par contre, ces images de civils en liesse remerciant l’armée syrienne pour leur libération, jamais vous ne les verrez au Journal Télévisé…

Dans le même temps, l’AFP n ous montre bien plus volontiers l’évacuation des djihadistes vers Idleb qui sont présentés comme des victimes, « privées de tout », « après plus d’un mois de bombardements meurtriers ».

On avait eu le droit à peu de chose près au même décalage faramineux entre la propagande médiatique hexagonale et la réalité sur le terrain lors de la libération d’Alep en 2016.

Source: Fawkes News