Le journal israélien Haaretz a mené une enquête révélant que l’armée israélienne a mené 80 frappes aériennes sur 30 sites dans la bande de Gaza mardi dernier, tout en identifiant seulement sept combattants et dirigeants du Hamas par leur nom.

L’article souligne que les forces israéliennes ont tué environ 300 Palestiniens, majoritairement des femmes, et ont revendiqué avoir pris pour cible des combattants du Hamas et du Jihad islamique.

Pour sa part, ONU Femmes a mis en garde aujourd’hui contre les terribles conséquences pour les femmes et les filles de Gaza du non-respect du fragile cessez-le-feu, en soulignant les “détails horribles” des pertes humaines en seulement huit jours de nouveau génocide de l’occupation israélienne.

S’exprimant à Genève depuis Amman par vidéo, la représentante spéciale de l’ONU en Palestine, Maryse Guimond, a indiqué qu’entre le 18 et le 25 mars, 830 personnes ont été tuées, dont 174 femmes et 322 enfants, tandis que 1 787 autres ont été blessées.

“Cela signifie que 21 femmes et plus de 40 enfants sont tués chaque jour”, a déclaré Mme Guimond. “Ce ne sont pas des dommages collatéraux. C’est une guerre où les femmes et les enfants paient le plus lourd tribut”.

Elle a en outre souligné que les femmes et les enfants représentent près de 60 % des victimes récentes, qualifiant ce chiffre de “preuve effroyable de la nature aveugle de cette violence”.

Mme Guimond a relayé les appels des partenaires d’ONU Femmes et des femmes de Gaza appelant instamment à mettre fin à la guerre, soulignant que leur seule préoccupation est la survie.

En violation de l’accord de cessez-le-feu, Israël a repris mardi matin sa guerre contre la bande de Gaza, tuant au moins 504 personnes, dont plus de 190 enfants, selon l’agence de protection civile de l’enclave palestinienne.

Les organisations humanitaires ont averti que la décision prise par Israël au début du mois de suspendre l’aide humanitaire et l’électricité à Gaza en réponse à l’impasse des négociations pour prolonger la trêve a considérablement aggravé la situation sur le terrain.

Sources : Al Mayadeen English; traduit par Spirit Of Free Speech !