Le président sénégalais Bassiro Dioumaye Faye a appelé « à renommer les rues et les espaces publics du Sénégal pour refléter l’histoire du pays et du continent africain ». L’avenue du Général de Gaulle, plus connue sous le nom d’Allée des Sentinelles, fait partie des cibles potentielles de ce changement.

Lors du dernier conseil des ministres, Bassiro Dioumaye Faye a souligné, selon le site Malijet, la nécessité de « réévaluer et de revoir les noms des lieux publics et des rues afin de renforcer l’identité nationale et d’honorer les personnalités et les événements marquants de l’histoire du pays ».

Selon le site, à l’approche du 65e anniversaire de l’Indépendance, le président sénégalais a appelé le gouvernement à « élaborer un programme national visant à nommer les infrastructures et les espaces publics en accord avec l’histoire et les valeurs sénégalaises ».

La proposition, présentée par le président de la République quelques jours avant la fête de l’Indépendance, met en avant la question de l’avenue du Général de Gaulle, où se déroulera le défilé national.

« Le président a souligné la nécessité de reconsidérer la nomination des infrastructures publiques, dont cette avenue », selon les médias sénégalais.

Depuis l’Indépendance, le Sénégal a changé les noms d’un certain nombre d’espaces publics. Cependant, des sites emblématiques, comme l’avenue Général de Gaulle et l’avenue Pompidou, portent toujours leurs noms d’origine, inchangés.

Source: Médias